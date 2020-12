David Alaba no seguirá en el Bayern Múnich y varios grandes de Europa están tras los pasos del defensa, quien termina contrato con los bávaros el 30 de junio próximo. Con el mercado de fichajes a menos de dos semanas de iniciarse, en enero el austriaco podrá negociar libremente con cualquier otro club.

Alaba está en la mira del PSG, Chelsea, Manchester City, Real Madrid y Barcelona. Sin embargo, en las últimas horas se sumó un nuevo club a la lista de interesados: Manchester United. Los ‘Red Devils’ estarían dispuestos a ofrecerle un millonario contrato para tenerlo en sus filas las próximas temporadas y ya habrían iniciado las conversaciones con su representante, Pini Zahavi. Pero, no será tarea fácil, pues otros clubes importantes también están a la espera del ‘sí’ del defensa.

Uno de los principales inconvenientes para cerrar la contratación del futbolista de 28 años es su salario aunque el conjunto inglés tendría el dinero para hacerlo. Según el medio “Fichajes.net”, el sueldo del defensor “aumenta hasta los 20 millones de euros por temporada, algo que el United puede asumir dando el gran potencial económico que tiene a pesar de la crisis que azota al fútbol mundial tras la pandemia del coronavirus”.

De salida

David Alaba no llegó a un acuerdo con el Bayern Múnich y su salida es un hecho. Karl-Heinz Rummenigge, director general de los bávaros, confirmó que las conversaciones no dieron resultado por las elevadas pretensiones salariales del futbolista y se enfriaron en los últimos días.

“El Bayern hizo todo lo posible para intentar llegar a un acuerdo. Tuvimos muchas conversaciones, pero queríamos respuestas de él para finales de octubre. Esto no sucedió y no sé si volveremos a las negociaciones. Lo que quiero dejar claro es que nuestra oferta mostró exactamente cuánto lo valoramos, pero él no la aceptó”, dijo el directivo del club.

