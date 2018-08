Real Madrid - Fichajes 2018: falta una semana para que cierre el mercado y esto es lo último que se conoce

Parece que la plantilla de Real Madrid no sufrirá más cambios. Solo falta una semana para que cierre el mercado de fichajes y no hay signos de una contratación rutilante por parte del club presidido por Florentino Pérez. No habrá, por lo tanto, sustituto para Cristiano Ronaldo, uno de los jugadores más influyentes en la historia merengue.

No es que Florentino no haya intentado fichar un crack que esté a la altura de CR7. Mohamed Salah, Harry Kane y Robert Lewandowski siempre estuvieron en la agenda merengue, pero decidieron quedarse en sus respectivos clubes. En los tres casos por diferentes motivos.

Pero los dos jugadores principales a los que Real Madrid puso el ojo fueron Neymar y Kylian Mbappé. En estos días se ha hablado de la posibilidad de aprovechar un fallo de la UEFA en contra del PSG para que el Real Madrid haga una oferta que no se puede rechazar. Sin embargo, parece que Florentino ya no esperará más que esto ocurra. El presidente tiró la tolla.

Según "Diario Gol" de España, Pérez ha decidido guardar la posibilidad de contar con Neymar o Mbappé en Real Madrid para la próxima temporada.

"El presidente es consciente que esas operaciones se moverían alrededor de los 300 millones de euros, una cifra que ahora no está dispuesto a gastarse. Prefiere dejara pasar un año y que, en especial en el caso de Neymar, Nasser Al-Khelaïfi se quede sin argumentos para dejarlo escapar", indica el medio español.

Ahora, ya descartados los fichajes de Neymar y Mbappé, Florentino no descarta una sorpresa para los últimos días del mercado de fichajes. Tiene que ser un jugador con nombre sí o sí. Los nombres que saltan son los de Edinson Cavani, Mauro Icardi y Radamel Falcao. Lo único que detiene a Florentino es el precio. No está dispuesto a pagar más de 100 millones, precio por el que vendió a Cristiano.

Lo cierto es que Julen Lopetegui, técnico del Real Madrid desde esta temporada, quiere sí o sí fichajes. Ha pedido un lateral izquierdo, un volante y un delantero. Rodrigo, del Valencia, es el preferido por el entrenador. Pero Florentino no quiere pagar 70 millones por él. Solo por uno de los cracks antes mencionados porque, claro, ellos tienen nombre y venden camisetas.

Sobre los volantes, se habló de Thiago Alcántara. Pero a Florentino tampoco le llama demasiado la atención.

Con el panorama de esta manera, a Real Madrid solo podría llegar un delantero, de renombre y que cueste demasiado dinero. Sino, la plantilla se quedará tal como está.