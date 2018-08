A falta de anuncio oficial, Real Madrid incorporará a Mariano Díaz en las próximas horas. El presidente del Olympique Lyon, Jean Michel Aulas, reveló todas las cifras para cerrar el traspaso del delantero que llegó la campaña pasada.

El titular del cuadro galo informó que Real Madrid pagará 30 millones de euros y otros 3 millones de euros en variables. A la suma total, los merengues tendrá un descuento del 35%, porcentaje que reservaron los madridistas el año pasado. Es decir, como máximo, 24 millones de euros recibirá el cuadro francés.



Por otro lado, Aulas comentó que Mariano Díaz ya no quería seguir en el Lyon en este curso. El atacante insistió en su regreso a España. Primero al Sevilla, luego a Real Madrid, aunque en principio no estaba en los planes.

"Antes, Mariano ya me había dicho que quería irse al Real Madrid. Llamé a Florentino Pérez y me dijo que no era el perfil de jugador que estaba buscando. Pero Mariano insistió en que quería irse al Madrid y luego llegó la oferta", indicó, en declaraciones que reproduce 'AS'.

No obstante, Aulas aclaró que Mariano irá a la 'Casa blanca' cuando Lyon tenga sustituto. "No hay nada hecho. No se irá hasta que no haya recambio", indicó.