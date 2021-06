En España aseguran que Real Madrid irá a la carga por hacerse con el fichaje de Kylian Mbappé, quien tiene contrato con PSG hasta finales de la próxima temporada. Sin embargo, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del club francés, ya adelantó que el atacante continuará vistiendo la camiseta de los capitalinos.

“Seré claro: Mbappé se va a quedar en París, nunca lo vamos a vender y nunca se irá gratis”, manifestó el alto directivo en una entrevista con la revista L’Equipe. “Mbappé tiene todo lo que necesita en París. ¿A dónde puede ir? ¿Qué club, en términos de ambición y proyecto puede competir hoy con el PSG?”, agregó.

Enseguida, el mandatario de ‘Les Parisiens’ mantiene la confianza en llegar a un acuerdo con el campeón del mundo para concretar la ampliación del contrato. La negociación entre ambas partes se está desarrollando desde el año pasado, pero el jugador está tardando en dar una respuesta.

“Todo lo que puedo decir es que las cosas van bien. Espero que podamos llegar a un acuerdo. Esto es París, este es su país. Tiene una misión, no sólo ser futbolista, sino promover la Ligue 1, su país y su capital”, señaló Al-Khelaïfi en el diálogo con el prestigioso medio deportivo en Francia.

En ese sentido, el alto dirigente augura un gran futuro a Mbappé. “Es un chico fantástico, como persona y como atleta. Es uno de los mejores jugadores actuales y ganará el Balón de Oro durante muchos años. Estoy seguro al ciento por ciento”, opinó el directivo, que analizó las fortalezas de la liga francesa frente a la competitividad de otros torneos.

“Sé que podría tener una ambición fuera, algunos dicen que nuestro campeonato es muy fácil para el PSG, pero la Ligue 1 está haciendo un gran trabajo para desarrollarse y aumentar su atractivo. Al margen de la Premier, que tiene una potencia incomparable, el resto de los campeonatos se apoyan sobre la notoriedad de algunos clubes”, manifestó.

Finalmente, Al-Khelaïfi respondió al jugador, que en su momento solicitó mejores refuerzos para el equipo. “Si él dice eso es que quiere ganar y no es una cosa mala. Nosotros también somos ambiciosos. Pero si él quiere decidir si fichamos o no, eso no es posible. Repito, es un gran chico, y sé que dice eso porque quiere un mejor equipo para ganar la Champions League”.

