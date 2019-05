Fichajes del Madrid, salida de Ramos y situación con Cristiano: Florentino y sus respuestas en 10 frases

Cerca de 90 minutos estuvo sentado Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, frente a José Ramón de La Morena, periodista de El Transistor. El máximo dirigente de la entidad blanca recapituló las escenas que vivió el club a partir de la obtención de la tercera consecutiva Champions League.

Todo inició en la noche en que el Real Madrid obtuvo su tercera Champions League de manera consecutiva. La Morena empezó en ese punto la conversación y el primer tema fue Cristiano Ronaldo.

El periodista prosiguió con el tema sobre Cristiano Ronaldo siendo muy persistente por los detalles. Durante la conversación se reveló cómo es que el portugués comunicó a Florentino Pérez que se iba del Real Madrid.

Florentino Pérez, según su relato, recuerda que él no sabía nada sobre la decisión de Cristiano Ronaldo. Luego pasó a contar el episodio que vivió tras la salida de Zidane. Un hecho que lo tomó nuevamente por sorpresa.

Luego llegó Lopetegui, y las cosas con el Real Madrid no funcionaban. Solari asumió el puesto, pero tampoco resultó. Es ahí cuándo se plantea el retorno de Zidane. Florentino explica con detalles cómo se gestionó el regreso del entrenador francés.

Posteriormente resolvió cada una de las dudas de La Morena. La posible llegada de Hazard, Mbappé, Neymar, la situación de Gareth Bale y la continuidad de Sergio Ramos ante su posible salida a China.

"Ramos fue el primer español que fiché, le tengo un gran cariño y le quiero como a un hijo. El día del Ajax hablo con él, puedo discutir, pero no oí que me dijese que le pago y se va. No es verdad"

"No he ido a su casa ni él a la mía, nos hemos reunido en mi oficina. Me pidieron verme y me dijeron que hay una oferta muy buena de China pero que no pueden pagar traspaso por unas normas. Le dije que no podía ser, pero que hablaríamos con el club chino para darle satisfacción. Es imposible que el Real Madrid deje ir a su capitán, del que estamos orgullosos, y que se vaya gratis. Crearía un precedente"

"¿Cómo le vamos a engañar diciendo que Bale gana 12 y que gane 17?. El contrato más alto es el del capitán, pero si viene Maradona lo sería el de Maradona. Tenemos un equilibrio salarial desde el 2000. Figo, Zidane, Ronaldo y Beckham ganaban lo mismo que Raúl, 6 millones de euros y nunca tuve problemas con ellos. Había tres escalas como ahora y están todos cómodamente instalados"

Mbappé, Neymar, Hazard y la guerra de fichajes

"Tengo la ilusión de que Hazard venga este año. Tengo mucho interés en que venga al Madrid y la esperanza de que este año pueda ser. Es uno de los grandes del mundo. El año pasado también le queríamos pero ahora solo queda un año de contrato"

"No he hablado con Zidane ni de Mbappé ni de Neymar, por respeto a jugadores que están en otros clubes"

"Ni hemos hablado con Mbappé ni vamos a hablar con él. El año pasado a petición del presidente del PSG tuvimos que decir que no queremos a ninguno y eso lo reiteramos este año"

Continuidad en el Real Madrid de Bale y Navas

"Ninguna oferta por Bale ni por ninguno"

"No me he despedido de Keylor Navas porque tiene contrato en vigor"

Cristiano Ronaldo y cómo lo recordará Florentino Pérez

"Cristiano tenía muy asumido que quería nuevos retos y aprovechó ese momento (la conclusión de la final de la Liga de Campeones) para decirlo, pero lo llevaba pensando mucho tiempo. Nunca creó ningún problema en el Real Madrid. En los nueve años que ha estado ha sido ejemplar y lo recordaré siempre como el mejor jugador que he fichado. Ha sido un profesional como la copa de un pino"

