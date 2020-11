El mercado de pases de invierno europeo abrirá en enero próximo y los clubes se alistan para reforzarse de cara a las próximas temporadas. Real Madrid es uno de los que ya tendría una lista de futbolistas para sumar a su plantilla y David Alaba estaría en los planes de Zinedine Zidane. El defensa del Bayern Múnich podría dejar Alemania para continuar su carrera en España.

El austriaco de 28 años descartó renovar con el cuadro bávaro, con quien termina contrato a mediados del 2021, y su agente Pini Zahavi estaría hilando las conversaciones para el traspaso al Real Madrid. Además, el padre del defensa, cuando lo representaba, reconoció hace un par de años que los madridistas tenían en la mira a su hijo.

“Todo el mundo sabe ya que el Real Madrid está realmente interesado en David, pero ahora mismo no podemos decir nada. Vamos a ver qué pasa en verano. Ahora, no es momento de hablar de los equipos que se interesan en él. El interés del Madrid es sabido ya por todo el mundo, no es un secreto, pero ahora no hay nada que decir. Tiene que esperar para verlo tras acabar la temporada”, afirmó el padre de Alaba al diario español AS en el 2018.

Complicaciones y pelea por Alaba

Sin embargo, Real Madrid no sería el único club que pretende a David Alaba. De acuerdo a la información de medios europeos, el Barcelona y Juventus también están interesados en el polifuncional jugador del Bayern Múnich.

Los culés y madridistas tendrían el mismo problema para fichar al austriaco: su elevado salario pone en jaque sus pretensiones. Alaba percibiría entre los 8 y 12 millones de euros. Según el diario catalán Mundo Deportivo, en la interna del Barcelona se muestra mucho más tajante y la cifra que pedirían por el defensa sería inalcanzable.

