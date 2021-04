Los agentes de Erling Haaland se reunieron con el Real Madrid para negociar un posible traspaso. Sin embargo, ello no ha sido valorado por Zinedine Zidane, quien afirmó que “todo lo que pase fuera del Real Madrid” no pasa por su cabeza en estos momentos.

“Me canso de decir lo mismo, todo lo que pueda pasar fuera y de un jugador que no es mío, no voy a decir si está bien o mal. Lo que me interesa es pensar únicamente en el partido de mañana, de lo que va a pasar el próximo año no sé”, aseguró sin dejar su opinión sobre el interés del Real Madrid en Haaland.

“Cada uno hace lo que quiere aquí, no me meto en nada. Cada uno hace lo que cree conveniente. Mi trabajo es preparar muy bien con mis jugadores y con la gente que trabaja aquí el partido de mañana”, añadió.

Centrado solo en el presente y en lo deportivo, el técnico francés aseguró que está “contento de volver a competir” tras los partidos de selecciones y centrado en un partido en el que no pueden fallar.

Haaland es opción en el Real Madrid para la próxima temporada. (Fotos: Agencias)

“Entramos en un tramo final en el que todos los partidos son importantes. Nos faltan quince finales y vamos a pelear hasta el último partido empezando por mañana. Será uno con mucha intensidad ante un rival que va a venir a jugar a tope. Pensamos únicamente en el Eibar y nada más”, manifestó.

Zinedine Zidane opinó sobre Kylian Mbappé

Por último, preguntado por el cansancio que mostró Kylian Mbappé por las críticas recibidas por sus últimos partidos con la selección francesa, Zidane le recomendó paciencia.

“La presión y las críticas acompañan al jugador. Cuanto más fuerte eres, más vas a ser criticado. Es así para todos los jugadores. Aunque haya tenido una reacción, siempre habrá críticas. Le dirán cosas maravillosas cuando haga algo bueno y cosas malas en los malo. Eso no cambia nunca, lo sabemos bien aquí”.

