La Supercopa de Alemania que Bayern Múnich levantó el pasado martes puede ser el último trofeo que alzó Robert Lewandowski en el club. El delantero, que anotó un doblete en la victoria sobre Borussia Dortmund, medita sobre su futuro y todo hace indicar que buscará una salida de la entidad germana.

De acuerdo con información publicada por la cadena Sky Sports, el artillero polaco quiere afrontar un nuevo reto antes de los 35 años, el último grande de su carrera deportiva, y ya le habría comunicado al cuadro ‘bávaro’ cuál es su intención. Pero no ha sido la primera vez que el jugador ha planeado marcharse, pues hace uno meses el diario AS reportó lo mismo.

Y pese a que el ganador del premio The Best (2020) se siente frustrado porque el Bayern no lo quiere dejar ir, no tiene intención de declararse en rebeldía. Es más, quiere marcharse, pero dejarle una fuerte suma al club que apostó por él hace siete temporadas.

En ese sentido, Sky Sports agrega en su información que la postura siempre tajante del Bayern de no querer vender a Lewandowski ha cambiado, pero a un costo muy alto: no le dejará salir por menos de 115 millones de euros.

Sin embargo, en Alemania creen que el club recién se planteará ponerlo en el mercado de fichajes la otra temporada, cuando le quede un año para cumplir su contrato y así evitar que se marche a coste cero en 2023.

¿España puede ser el destino?

Si bien prioridad del mercado de fichajes para Florentino Pérez es Kylian Mbappé. la posibilidad de que Robert Lewandowski salga del Bayern Munich han vuelto a colocarlo en la órbita de los ‘blancos’.

Y ha sido Anna Anna Lewandowska, la esposa de Lewandowski la que se encargó de alimentar los rumores sobre un posible fichaje del ‘The Best’ por el Real Madrid apenas en junio pasado: “Quizá Robert juegue un día en España. ¿En el Real Madrid? No lo sé, quizá. Nos gusta esa Liga”, dijo en los micrófonos de La Sexta.