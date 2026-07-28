Bayern Múnich celebra las Fiestas Patrias del Perú con homenaje a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez. Foto: Bayern Múnich
Bayern Múnich celebra las Fiestas Patrias del Perú con homenaje a Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez. Foto: Bayern Múnich
Por Redacción EC

El Bayern Múnich se unió a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales oficiales. El club alemán envió un saludo a todos los peruanos y destacó el vínculo que mantiene con el país a través de tres futbolistas nacionales que vistieron su camiseta.

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