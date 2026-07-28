El Bayern Múnich se unió a las celebraciones por los 205 años de la Independencia del Perú con un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales oficiales. El club alemán envió un saludo a todos los peruanos y destacó el vínculo que mantiene con el país a través de tres futbolistas nacionales que vistieron su camiseta.

La publicación fue bien recibida por los hinchas peruanos, quienes recordaron el legado que dejaron Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en el conjunto bávaro, además de la presencia del joven Felipe Chávez.

El mensaje de Bayern Múnich por la Independencia del Perú

A través de sus cuentas oficiales, el Bayern Múnich expresó sus buenos deseos por las Fiestas Patrias con un breve mensaje dirigido al país.

“¡Felices Fiestas Patrias a todo el pueblo peruano!”

La publicación estuvo acompañada por una imagen en la que aparecen Claudio Pizarro, Paolo Guerrero y Felipe Chávez, con la bandera peruana y Machu Picchu como fondo, resaltando algunos de los principales símbolos del Perú.

Los peruanos en el Bayern Múnich

Claudio Pizarro ocupa un lugar especial en la historia del club alemán. El delantero defendió la camiseta del Bayern Múnich en dos etapas. En la primera, entre 2001 y 2007, disputó 174 partidos y anotó 71 goles. Posteriormente regresó al club entre 2012 y 2015, periodo en el que marcó 16 goles en 50 encuentros.

En tanto, Paolo Guerrero formó parte de la institución alemana durante los primeros años de su carrera profesional. Asimismo, el joven Felipe Chávez es una de las promesas peruanas vinculadas al Bayern.

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