Ya puedes votar por el equipo ideal del Mundial 2026: estos son los 28 candidatos de la FIFA. Foto: EFE
Ya puedes votar por el equipo ideal del Mundial 2026: estos son los 28 candidatos de la FIFA. Foto: EFE
Por Redacción EC

Aunque el Mundial 2026 ya terminó con España como campeón, la FIFA mantiene abierta una de las últimas actividades del torneo: la elección del Dream XI, el equipo ideal de la Copa del Mundo.

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