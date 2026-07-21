Aunque el Mundial 2026 ya terminó con España como campeón, la FIFA mantiene abierta una de las últimas actividades del torneo: la elección del Dream XI, el equipo ideal de la Copa del Mundo.

La organización invitó a los hinchas de todo el mundo a escoger a los mejores jugadores del campeonato entre una lista de 28 candidatos, quienes podrán ser distribuidos en distintas alineaciones para conformar el once ideal.

Lionel Messi, Mbappé y Lamine Yamal encabezan la lista de nominados

Entre los futbolistas seleccionados aparecen varias de las grandes figuras que brillaron durante el Mundial 2026. En ataque destacan nombres como: Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia), Erling Haaland (Noruega), Harry Kane (Inglaterra), Julián Quiñones (México) y Mikel Oyarzabal (España)

En el mediocampo figuran jugadores como Jude Bellingham, Rodri Hernández, Enzo Fernández, Vinícius Júnior, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Luka Modrić, Ismael Saibari y Lamine Yamal.

Mientras tanto, en defensa aparecen Lisandro Martínez, Cristian Romero, Virgil van Dijk, Nuno Mendes, Marc Cucurella, Gabriel Magalhães, Dayot Upamecano y Pedro Porro.

En la portería fueron nominados Emiliano “Dibu” Martínez, Unai Simón, Jordan Pickford, Eloy Room y Vozinha.

Lionel Messi, Mbappé y Lamine Yamal. Foto: EFE

Lista completa de candidatos al Dream XI del Mundial 2026

Arqueros

Josimar Dias “Vozinha” (Cabo Verde)

Emiliano “Dibu” Martínez (Argentina)

Unai Simón (España)

Jordan Pickford (Inglaterra)

Eloy Room (Curazao)

Defensas

Lisandro Martínez (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

Marc Cucurella (España)

Virgil van Dijk (Países Bajos)

Gabriel Magalhães (Brasil)

Cristian Romero (Argentina)

Dayot Upamecano (Francia)

Pedro Porro (España)

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Mediocampistas

Jude Bellingham (Inglaterra)

Michael Olise (Francia)

Vinícius Júnior (Brasil)

Enzo Fernández (Argentina)

Ousmane Dembélé (Francia)

Luka Modrić (Croacia)

Ismael Saibari (Marruecos)

Rodri Hernández (España)

Lamine Yamal (España)

Delanteros

Lionel Messi (Argentina)

Kylian Mbappé (Francia)

Erling Haaland (Noruega)

Harry Kane (Inglaterra)

Julián Quiñones (México)

Mikel Oyarzabal (España)

Dos equipo de Sudamérica pretenden fichar a Vozinha tras el Mundial 2026. (Foto: Soccer Bullet)

Las ausencias que más sorprenden en la lista de la FIFA

La publicación de los candidatos también generó debate entre los hinchas debido a algunas ausencias importantes. Uno de los casos más comentados es el de Aymeric Laporte y Pau Cubarsí, quienes fueron titulares en la defensa de España durante gran parte del campeonato y contribuyeron a que la selección campeona terminara el Mundial como la menos goleada, con apenas un tanto recibido.

Especial atención despertó la exclusión de Cubarsí, quien fue reconocido como el Mejor Jugador Joven del Mundial 2026, pero no fue incluido entre los candidatos al equipo ideal. En cambio, la representación española en defensa quedó únicamente en manos de los laterales Marc Cucurella y Pedro Porro, una decisión que ya genera diversas reacciones entre los seguidores del torneo.

Del desamor a la gloria: la emotiva historia de Ferran Torres, el héroe de España en el Mundial. (Foto: SeFutbol)

¿Cómo votar por el Dream XI del Mundial 2026?

La FIFA informó que la votación se realiza a través de su plataforma oficial y permanecerá abierta hasta el martes 21 de julio a las 5:30 p.m. (hora peruana).

Los hinchas podrán armar su equipo utilizando cualquiera de estos tres sistemas tácticos: 4-3-3, 4-4-2 o 3-4-3.

A diferencia de otras distinciones del torneo, el Dream XI no será elegido por el Grupo de Estudios Técnicos de la FIFA ni por especialistas, sino exclusivamente por los votos de los hinchas.

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