Por Pedro Ortiz Bisso

El tic tac que por estos días se escucha en Zúrich no corresponde a uno de esos maravillosos relojes mecánicos que aún se ensamblan en Suiza. El sonido que invade los cinco sótanos de la Casa de la FIFA, el búnker donde se delibera sobre el futuro del fútbol mundial, es apenas reconocible. Suena distinto. Es una vibración urgente, acuciante, nerviosa. Se parece al que acompaña a las bombas de tiempo de las viejas películas de espías. Es el sonido del fin. El sonido de la caída de Gianni Infantino.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.