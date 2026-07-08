Shakira, Justin Bieber, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del inédito espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

También actuarán ese día, en un show de once minutos, el venezolano Gustavo Dudamel, Burna Boy, el coro PS22 y Coldplay, según informaron este miércoles en un comunicado la FIFA.

La incorporación de un espectáculo de medio tiempo, propio del deporte estadounidense, hará que el descanso de la final dure más de los 15 minutos reglamentarios.

“El Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este ‘show’, aun más sabiendo que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para los niños”, apuntó Bieber.

El espectáculo de la final del Mundial apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en todo el mundo.