La final se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en los suburbios de Nueva York.
La final se jugará en el estadio MetLife de Nueva Jersey, en los suburbios de Nueva York.
Por Redacción EC

Shakira, Justin Bieber, Madonna y la banda de K-pop BTS serán las estrellas del inédito espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial de fútbol de Norteamérica, que se celebrará el 19 de julio en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

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