El nuevo juego arcade de fútbol se lanza a nivel global con contenido especial, recompensas y una experiencia optimizada para dispositivos Motorola en el marco del Mundial 2026.
El nuevo juego arcade de fútbol se lanza a nivel global con contenido especial, recompensas y una experiencia optimizada para dispositivos Motorola en el marco del Mundial 2026.
Por Redacción EC

El videojuego FIFA Heroes fue lanzado oficialmente a nivel mundial, presentando una propuesta fresca y dinámica para disfrutar del fútbol desde dispositivos móviles. Se trata de un título de estilo arcade con partidos rápidos de cinco contra cinco, que combina jugadores reales, mascotas oficiales de la FIFA y personajes de ficción en una experiencia ágil y accesible.

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