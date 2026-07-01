El videojuego FIFA Heroes fue lanzado oficialmente a nivel mundial, presentando una propuesta fresca y dinámica para disfrutar del fútbol desde dispositivos móviles. Se trata de un título de estilo arcade con partidos rápidos de cinco contra cinco, que combina jugadores reales, mascotas oficiales de la FIFA y personajes de ficción en una experiencia ágil y accesible.

Este lanzamiento marca un hito en la alianza entre Motorola y la desarrolladora Solace, en el contexto del Mundial 2026, donde la marca tecnológica actúa como socio oficial de smartphones. La propuesta busca integrar tecnología y entretenimiento, permitiendo a los usuarios jugar en cualquier momento con una experiencia fluida y optimizada.

Como parte de esta colaboración, los usuarios de Motorola acceden a beneficios exclusivos dentro del juego, como celebraciones especiales, contenido personalizado, monedas y gemas para progresar más rápido. Estas ventajas permiten mejorar personajes desde el inicio y desbloquear elementos adicionales dentro de la plataforma.

Además, FIFA Heroes estará preinstalado en algunos dispositivos de la marca y también disponible para descarga en Google Play. En modelos como los plegables de la línea razr, el juego ofrece una experiencia optimizada que aprovecha el tamaño de pantalla y mejora la jugabilidad, consolidando la apuesta de Motorola por el gaming móvil en el entorno del fútbol global.