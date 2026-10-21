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Resumen

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Gianni Infantino continúa contra las cuerdas en la FIFA. (Foto: AFP)
Gianni Infantino continúa contra las cuerdas en la FIFA. (Foto: AFP)
/ ATTILA KISBENEDEK
Por Raúl Castillo

Figo. Wenger. Klaveness. Vega. Por ahora, solo nombres que suenan en los últimos días en los pasillos de la UEFA como posibles rivales de Gianni Infantino en el sillón de la FIFA. Nadie tan seguro como el mandatario del máximo ente del fútbol para reelegirse de cara a las elecciones de marzo del 2027. El pasado jueves, el suizo pidió tan solo disculpas a sus colegas del Consejo por haberlos tomado de sorpresa y haber generado revuelo con su plan de inversores privados para vender particiones de la Copa del Mundo. Para oídos de varios representantes de la UEFA, un escándalo; para el resto, una anécdota porque su intención de votar por él se mantiene firme.

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