Figo. Wenger. Klaveness. Vega. Por ahora, solo nombres que suenan en los últimos días en los pasillos de la UEFA como posibles rivales de Gianni Infantino en el sillón de la FIFA. Nadie tan seguro como el mandatario del máximo ente del fútbol para reelegirse de cara a las elecciones de marzo del 2027. El pasado jueves, el suizo pidió tan solo disculpas a sus colegas del Consejo por haberlos tomado de sorpresa y haber generado revuelo con su plan de inversores privados para vender particiones de la Copa del Mundo. Para oídos de varios representantes de la UEFA, un escándalo; para el resto, una anécdota porque su intención de votar por él se mantiene firme.

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El 15 de octubre, Infantino no presentó documentos sobre el plan de venta del Mundial por 4.200 millones de dólares ni tampoco se dieron detalles sobre el caso de la tarjeta roja a Folarin Balogun, ni mucho menos, sobre cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino para ayudar al delantero de la selección anfitriona, para estar en los cuartos de final.

“No se proporcionaron respuestas satisfactorias”, indicó Bernd Neuendorf, dirigente del fútbol alemán y uno de los ocho delegados de la UEFA en el Consejo de la FIFA, de 37 miembros, que preside el mandamás de la FIFA. “Necesitamos a una persona íntegra, alguien de quien se pueda esperar que restaure la reputación de asociación, que sin duda se ha perdido”, agregó el teutón.

FIFA & FIFA PRESIDENT RECEIVES APOLOGY FROM ‘THE TIMES’ FIFA takes note of an apology published today by The Times following an inaccurate and damaging report: On 13 October 2026 (Sport), we reported that Gianni Infantino received a "second salary" from Fifa, which Fifa had failed to disclose. This is incorrect. There was no “second salary.” Regulations do not require Fifa to include expenses and reimbursements received by Mr Infantino in its annual report as they are not considered "compensation" under Swiss reporting requirements. We also accept Mr Infantino did not purchase a property in Miami at a suspected undervalue as we reported and neither he nor his family are the legal or beneficial owners of Shadi LLC and have no control over that company, as we suggested. We are happy to make these corrections and apologise to Mr Infantino and Fifa for the errors. As FIFA stated in August, it is evident that there is a concerted and ongoing effort by some to undermine FIFA and its President. FIFA urges the media to act responsibly and carefully verify all sourcing to prevent the publication and subsequent reproduction of false and defamatory information. FIFA welcomes legitimate scrutiny. But scrutiny is not a license to amplify false allegations. Where reporting is inaccurate, misleading, or totally false, as in this case, FIFA will continue to challenge it directly and vigorously. — FIFA Media (@fifamedia) October 20, 2026

El mapa de votantes en las elecciones de la FIFA

La postura de la UEFA es inmutable: Infantino no puede ser más el presidente de la FIFA. “El hombre tiene que responder a preguntas. Si no las responde, no es apto para el cargo”, agregó Debbie Hewitt, vicepresidente de la FIFA y quien preside la Asociación Inglesa de Fútbol, en cuanto a la propuesta de vencer una participación minoritaria -pero significativa- en una nueva entidad llamada FIFA Forward Enterprise (FFE), para gestionar eventos.

La cuestión, sin embargo, es que Europa no es el único continente participante en las elecciones. Conmebol es pro del actual mando; África, igual, encabezado por Marruecos. La Concacaf lideró la contra con la UEFA, pero los países de Caribe y México apoyan a Infantino. Asia, por su parte, está dividida con los árabes a favor y Oceanía, salvo Nueva Zelanda, también apoya a Gianni.

“Existe una decisión unánime de las 54 asociaciones miembro de la CAF para apoyar incondicionalmente la gestión de Infantino. Este apoyo se debe a las conversaciones, historia y profundo compromiso con el fútbol africano durante su gestión”, aseguró Patrick Motsepe, presidente de la entidad africana, mostrando su apoyo hacia el helvético, de 56 años.

En otras palabras, Infantino tiene a la mayoría en su bolsillo.

🌐⚖️ La UEFA habría dado dos semanas a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para responder un cuestionario de 42 preguntas en medio de las exigencias de transparencia de los líderes del fútbol europeo. Entre los temas bajo escrutinio figuran el fallido plan de venta de la Copa Mundial y la polémica por la tarjeta roja a Folarin Balogun. 🏆🔎 También genera cuestionamientos el Premio FIFA de la Paz otorgado a Donald Trump. El caso abre un nuevo frente de debate sobre la gestión de la FIFA y la necesidad de aclarar decisiones que han generado controversia dentro del fútbol internacional. — Luis Carrillo Pinto 👽 (@lcarrillopinto) October 20, 2026

Los millones a favor de las Federaciones

¿El motivo? El directivo planteó una propuesta que contempla distribuir más de 6 mil millones de dólares en fondos de desarrollo entre el 2027 al 2020, más del doble den la actualidad. Es decir, cada Federación podría recibir 25 millones de dólares frente a los 10 millones en el presente. Aparte, las seis Confederaciones recibirían también aparte 99 millones extras.

Para ello, FIFA puede recurrir a las reservas financieras después del éxito económico en el Mundial en Norteamérica. El plan debería ser finalizado por el Consejo en diciembre y aprobado en el Congreso de marzo de 2027, en la ciudad Rabat, en Marruecos.

El Congreso de la FIFA aprobó que Infantino, que no contaba con rivales por la presidencia, fuera reelegido por aclamación, aceptando una recomendación tomada por el Consejo de la institución. (Foto: EFE)

La otra polémica con Infantino

De acuerdo a The Times, Infantino recibió en los últimos tres años una remuneración adicional de 1.76 millones de dólares de parte una sociedad vinculada a la organización del Mundial. La cifra aparece en la documentación tributaria presentada ante el Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS) por FWC2026 US Inc., compañía creada para las operaciones relacionadas con el certamen planetario disputado en Norteamérica.

Por su parte, el diario Le Monde afirma que el presidente y la FIFA alquilaron durante siete años y siete meses, y por cuatro millones de dólares, una oficina de 450 metros cuadrados en la Torre Trump que estaba vacía. Entonces, ¿por qué apostar por Infantino? Es la que pregunta que todos nos hacemos. La FIFA necesita un nuevo liderazgo, una figura respetada y unificadora.

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