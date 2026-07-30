Por Fernanda Huapaya

Gianni Infantino vuelve a estar en el centro de la conversación. En las últimas horas se dio a conocer que el presidente de la FIFA tiene pensado impulsar uno de los proyectos más ambiciosos —y polémicos— de su gestión: la creación del FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que administraría los derechos comerciales de los principales torneos del organismo y que abriría la puerta al ingreso de inversionistas privados en los principales torneos de la entidad.

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