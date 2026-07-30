Gianni Infantino vuelve a estar en el centro de la conversación. En las últimas horas se dio a conocer que el presidente de la FIFA tiene pensado impulsar uno de los proyectos más ambiciosos —y polémicos— de su gestión: la creación del FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que administraría los derechos comerciales de los principales torneos del organismo y que abriría la puerta al ingreso de inversionistas privados en los principales torneos de la entidad.

La iniciativa, que aún se encuentra en evaluación, viene siendo bastante ligada con Donald Trump y ha despertado fuertes cuestionamientos en Europa. Mientras la FIFA sostiene que busca fortalecer sus ingresos para sus 211 asociaciones miembro, dirigentes y ligas consideran que el plan podría marcar un precedente en la comercialización del fútbol. Debido a esto, la misma UEFA lanzó un mensaje contundente: “El fútbol no está en venta”.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

¿Qué es el FIFA Forward Enterprise?

Se trata de una nueva empresa que la FIFA pretende constituir para concentrar la explotación comercial de sus principales competencias: el Mundial masculino, el Mundial femenino, el Mundial de Clubes y otros torneos organizados por el máximo ente del fútbol. En esta sociedad se administrarían todos los ingresos comerciales provenientes de derechos de televisión, patrocinios, licencias, hospitalidad, venta de entradas y otras fuentes comerciales.

¿Cuánto poder podría tener la empresa privada?

El principal punto de controversia ha generado es la posibilidad de que la FIFA venda hasta el 20% del FIFA Forward Enterprise a inversionistas privados de largo plazo. Sin embargo, eso no significa que el organismo esté vendiendo sus torneos por completo.

La FIFA conservaría al menos el 80% de la empresa, además del control absoluto sobre la organización de los Mundiales, las sedes, los formatos de competencia, el calendario internacional y todas las decisiones deportivas. Según lo adelantado por el periodista Ben Jacobs, la nueva compañía tendría una valorización cercana a los 20.000 millones de dólares, con el objetivo de recaudar alrededor de 4.200 millones de dólares.

Gianni Infantino y Donald Trump tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio. / Andrew Harnik

¿Quiénes serían los inversionistas y qué tiene que ver con Donald Trump?

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es Thrive Eternal, fondo de inversión liderado por Joshua Kushner, empresario estadounidense y hermano de Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump. Si bien Trump no participa directamente en el proyecto, la cercanía entre el mandatario estadounidense e Infantino durante el Mundial 2026 ha generado especulaciones al respecto.

¿Quiénes se oponen?

La oposición más firme ha llegado desde la UEFA, que cuestionó tanto el contenido del proyecto como la falta de transparencia con la que fue presentado. “El fútbol no está en venta”, señaló el organismo europeo a través de un comunicado. A las críticas públicas se sumó el presidente de LaLiga, Javier Tebas, quien advirtió sobre los riesgos que tendría el ingreso de capital privado en la administración del fútbol.

Agustín Lozano es el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol. (Foto: GEC)

¿Le convendría a la FPF?

En principio, sí podría beneficiarla. La FIFA sostiene que el objetivo del FIFA Forward Enterprise es captar nuevos recursos para incrementar la inversión en sus 211 asociaciones miembro, entre ellas la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Si la operación se concreta y genera los ingresos esperados, la FIFA tendría mayor capacidad para financiar proyectos de infraestructura, desarrollo del fútbol base, fútbol femenino, arbitraje y programas de capacitación en las federaciones nacionales. En ese escenario, la FPF podría recibir más recursos que los que actualmente obtiene.

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