Por Jasson Curi Chang

La crisis que atraviesa Gianni Infantino ya no solo enfrenta al presidente de la FIFA con confederaciones, federaciones y dirigentes. Ahora también suma a uno de los nombres más influyentes del fútbol europeo. Luis Figo, leyenda de Portugal y exfigura del Barcelona y el Real Madrid, pidió públicamente la renuncia del máximo dirigente del organismo y lo acusó de actuar guiado por intereses personales.

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