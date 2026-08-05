La crisis que atraviesa Gianni Infantino ya no solo enfrenta al presidente de la FIFA con confederaciones, federaciones y dirigentes. Ahora también suma a uno de los nombres más influyentes del fútbol europeo. Luis Figo, leyenda de Portugal y exfigura del Barcelona y el Real Madrid, pidió públicamente la renuncia del máximo dirigente del organismo y lo acusó de actuar guiado por intereses personales.

Las declaraciones del exBalón de Oro llegan apenas días después de que la FIFA diera marcha atrás en su proyecto de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), la empresa con la que pretendía incorporar inversión privada en la explotación comercial de torneos como la Copa del Mundo. La iniciativa provocó una inédita ola de rechazo de varias confederaciones continentales y terminó siendo retirada por el propio Infantino.

Lejos de cerrar la crisis, el retroceso abrió un nuevo frente político. Mientras el dirigente italo-suizo buscaba recomponer apoyos durante reuniones sostenidas esta semana en Marruecos con altos cargos de la FIFA, Figo decidió elevar el tono de la discusión.

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA se conocerá en marzo.

En una columna publicada por el Daily Mail, el exfutbolista aseguró que la solución al momento que vive la FIFA es sencilla. “Podría escribir diez mil palabras sobre los problemas de la FIFA, pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse”, escribió.

Figo, de 53 años, sostuvo que en más de dos décadas como profesional conoció distintos personajes dentro del fútbol, pero aseguró que nunca había presenciado un episodio comparable al ocurrido en los últimos días. A su juicio, el manejo del proyecto representó una muestra de oportunismo y una forma de gobernar incompatible con el futuro del deporte.

El portugués también cuestionó el intento de impulsar cambios de enorme trascendencia sin un proceso amplio de consulta con las asociaciones nacionales y advirtió que propuestas como un eventual Mundial cada dos años o la apertura del negocio a intereses privados responden más a objetivos económicos que al desarrollo del fútbol.

Las críticas se producen en un contexto cada vez más complejo para Infantino. Además del rechazo de varias confederaciones, diferentes dirigentes de la propia FIFA —entre ellos Arsène Wenger— han expresado reservas sobre la forma en que se condujo el proyecto.

Figo, quien en 2015 intentó competir por la presidencia de la FIFA antes de retirar su candidatura, cerró su mensaje con una frase que resume el clima político que rodea hoy al organismo. Según el exjugador, Infantino ya perdió la confianza de quienes trabajan por el fútbol y prolongar su permanencia solo profundizaría la crisis. “Todavía hay tiempo para salvar al fútbol. Debe irse. Ya”.

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