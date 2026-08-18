Por Redacción EC

La herida que dejó el fallido proyecto de Gianni Infantino sigue abierta en la FIFA. El francés Kevin Lamour, considerado el número tres del organismo, dejó su cargo apenas unas semanas después de enfrentarse públicamente al presidente por su intento de abrir las competiciones del fútbol mundial a inversores privados.

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