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La Confederación Asiática de Fútbol se sumó a la UEFA y la Concacaf, aunque evitó un rechazo absoluto, pidió replantear la iniciativa por considerar que amenaza la unidad del fútbol y deja en evidencia fallas en la gobernanza de la FIFA.
La Confederación Asiática de Fútbol se sumó a la UEFA y la Concacaf, aunque evitó un rechazo absoluto, pidió replantear la iniciativa por considerar que amenaza la unidad del fútbol y deja en evidencia fallas en la gobernanza de la FIFA.
/ ANGELA WEISS
Por Jasson Curi Chang

El frente de oposición contra Gianni Infantino sigue creciendo. Después de la UEFA y la Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) decidió este viernes tomar distancia del proyecto que pretende transformar la estructura comercial de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que abriría sus puertas a inversionistas privados.

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