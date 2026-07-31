El frente de oposición contra Gianni Infantino sigue creciendo. Después de la UEFA y la Concacaf, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) decidió este viernes tomar distancia del proyecto que pretende transformar la estructura comercial de la FIFA mediante la creación de FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa que abriría sus puertas a inversionistas privados.

La postura asiática evita un rechazo frontal, pero deja un mensaje claro: una iniciativa de semejante magnitud difícilmente podrá prosperar mientras siga dividiendo al fútbol mundial. Para la AFC, el proyecto ya perdió un elemento indispensable para cualquier reforma de fondo: el consenso entre las confederaciones.

“La propuesta no puede alcanzar, de forma realista, la unidad necesaria para salir adelante”, sostuvo el organismo que agrupa a 47 asociaciones nacionales, alineándose así con las críticas que durante las últimas horas también expresaron Europa y Norteamérica.

Más allá del contenido del plan, la confederación asiática cuestionó la forma en que la FIFA condujo el proceso. Consideró que el proyecto evidenció fallas importantes en los mecanismos de consulta y pidió revisar con urgencia el modelo de gobernanza de la institución presidida por Infantino.

En su pronunciamiento, la AFC advirtió que cualquier iniciativa capaz de alterar el futuro comercial, deportivo y estratégico del fútbol no puede desarrollarse dejando al margen a las confederaciones, federaciones afiliadas e incluso a dirigentes de la propia FIFA. Además, remarcó que toda propuesta que ponga en riesgo la unidad y el carácter universal de la Copa del Mundo merece ser replanteada antes de seguir avanzando.

Pese al creciente rechazo, la FIFA mantiene firme su hoja de ruta. Este viernes reiteró que continuará impulsando un proceso de consultas que calificó de “abierto y democrático”, con el objetivo de sacar adelante una reforma que promete elevar a 10.000 millones de dólares la inversión destinada al desarrollo del fútbol durante los próximos cuatro años.

El proyecto contempla la creación de FIFA Forward Enterprise, una sociedad en la que inversionistas privados podrían adquirir cerca del 20% de participación. La FIFA insiste en que conservará el control absoluto de la empresa, así como la autoridad exclusiva sobre las competiciones, el calendario internacional, el reglamento y la gobernanza del fútbol.

Como incentivo, el organismo también plantea que, si la propuesta recibe el respaldo de sus asociaciones miembro, las 211 federaciones afiliadas accedan a un bono extraordinario de 20 millones de dólares a partir del 2027, según informa AFP, además de incrementar significativamente los recursos del programa Forward para el ciclo 2027-2030. Sin embargo, cada nueva adhesión al bloque opositor confirma que la verdadera batalla ya no se juega en la cancha, sino en los escritorios donde se decidirá quién controla el negocio del fútbol mundial.

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