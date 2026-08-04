Por Jasson Curi Chang

La crisis política que atraviesa la FIFA continúa dejando consecuencias. Cuando parecía que la retirada del proyecto para abrir parte del negocio del Mundial a inversores privados comenzaba a bajar la temperatura del debate, una nueva voz de peso terminó por confirmar el aislamiento que hoy rodea a Gianni Infantino. Esta vez fue Arsène Wenger, una de las figuras más respetadas del fútbol moderno y actual director de Desarrollo del Fútbol de la FIFA, quien marcó distancia de la iniciativa.

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