La crisis política que atraviesa la FIFA continúa dejando consecuencias. Cuando parecía que la retirada del proyecto para abrir parte del negocio del Mundial a inversores privados comenzaba a bajar la temperatura del debate, una nueva voz de peso terminó por confirmar el aislamiento que hoy rodea a Gianni Infantino. Esta vez fue Arsène Wenger, una de las figuras más respetadas del fútbol moderno y actual director de Desarrollo del Fútbol de la FIFA, quien marcó distancia de la iniciativa.

El histórico exentrenador del Arsenal sostuvo que abandonar el proyecto no solo fue la decisión correcta, sino una medida que consideró inevitable. En un comunicado difundido este martes, el francés aclaró que jamás formó parte de la propuesta y que, como muchos otros integrantes de la organización, conoció sus alcances únicamente a través de la prensa.

Wenger explicó que su labor dentro de la FIFA está enfocada en áreas estrictamente técnicas: el desarrollo del juego, el análisis de datos, la capacitación de entrenadores, el funcionamiento de las academias juveniles que el organismo sostiene en distintos países y el asesoramiento a la IFAB, entidad encargada de las reglas del fútbol.

El futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA se conocerá en marzo.

Precisamente por ese rol, quiso dejar en claro que nunca intervino en la elaboración del proyecto impulsado por Infantino, quien buscaba crear la empresa FIFA Forward Enterprise (FFE) para comercializar parte de los derechos de las competiciones y permitir el ingreso de capitales privados mediante la venta de una participación minoritaria.

“La decisión de retirar el proyecto era absolutamente necesaria”, afirmó Wenger, antes de remarcar que sigue creyendo en “una FIFA independiente que sirva al fútbol con compromiso, transparencia e integridad”.

Sus palabras llegan apenas días después de que el presidente de la FIFA se viera obligado a archivar la propuesta tras la fuerte oposición de distintas confederaciones. La UEFA incluso llegó a advertir que evaluaba no participar en torneos organizados por la FIFA si la iniciativa seguía adelante.

El director de Desarrollo del Fútbol de la FIFA aseguró que nunca participó en la iniciativa impulsada por Infantino para abrir el negocio del Mundial a inversores privados y calificó como “absolutamente necesaria” la decisión de retirarla

El retroceso no ha sido suficiente para apagar la crisis. Varias federaciones europeas ya retiraron públicamente su respaldo a Infantino y la propia UEFA reconoció el fin de semana que perdió la confianza en el dirigente italosuizo.

Aun así, el presidente de la FIFA mantiene, por ahora, el camino despejado hacia las elecciones de 2027. Es el único candidato inscrito y necesitará el respaldo de al menos 106 de las 211 asociaciones miembro para asegurar un nuevo mandato. Pero, después de una semana que dejó heridas abiertas dentro del gobierno del fútbol mundial, su principal desafío ya no parece ser ganar la elección, sino recuperar la credibilidad perdida.

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