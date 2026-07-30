Por Jasson Curi Chang

Gianni Infantino decidió salir al frente. Un día después de que su proyecto para crear una empresa comercial de la FIFA provocara una ola de críticas desde Europa y otros sectores del fútbol, el presidente del máximo organismo defendió públicamente la iniciativa y aseguró que se trata de una alternativa voluntaria, no de una imposición.

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