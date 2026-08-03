Por Jasson Curi Chang

La crisis institucional que sacudió a la FIFA durante la última semana ya dejó su primera consecuencia política. La Asociación de Fútbol de Gales (FAW) anunció este lunes que retiró oficialmente su respaldo a la candidatura de Gianni Infantino para continuar al frente del organismo entre 2027 y 2031, convirtiéndose en la primera federación nacional que rompe públicamente con el dirigente suizo-italiano.

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