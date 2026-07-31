Por Jasson Curi Chang

Gianni Infantino ya no libra una discusión económica. La pelea es política. Mientras la UEFA amenaza con dejar vacías las competiciones de la FIFA y la Concacaf cierra filas en contra de su nueva estructura comercial, el máximo organismo del fútbol mundial salió este viernes a responder el golpe con un mensaje tan directo como desafiante: “Nadie está vendiendo el fútbol”.

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