Gianni Infantino ya no libra una discusión económica. La pelea es política. Mientras la UEFA amenaza con dejar vacías las competiciones de la FIFA y la Concacaf cierra filas en contra de su nueva estructura comercial, el máximo organismo del fútbol mundial salió este viernes a responder el golpe con un mensaje tan directo como desafiante: “Nadie está vendiendo el fútbol”.

Fue la respuesta oficial de la FIFA al creciente rechazo que ha despertado FIFA Forward Enterprise (FFE), la sociedad que el organismo pretende crear para administrar los derechos comerciales de sus torneos y abrir la puerta a la participación de inversionistas privados. Desde Zúrich insistieron en que el control del fútbol seguirá exclusivamente en manos de la institución y que ninguna decisión será adoptada sin el respaldo mayoritario de las 211 asociaciones nacionales.

El comunicado también respondió a otro de los cuestionamientos que han marcado la semana: el proceso de consulta. La FIFA defendió que el proyecto continúa en etapa de discusión y aseguró que varias versiones difundidas durante los últimos días tergiversaron el verdadero alcance de la propuesta. Además, recordó que ninguna confederación puede hablar o decidir en nombre del resto de federaciones afiliadas.

El logotipo de la FIFA durante una conferencia de prensa ofrecida por el presidente del organismo rector del fútbol en la Cumbre Ejecutiva de Fútbol de la FIFA, el 15 de febrero de 2019 en Estambul. (OZAN KOSE / AFP) / OZAN KOSE NICOLAS TUCAT

La aclaración llegó cuando el clima político alcanzaba uno de sus momentos más delicados.

Europa elevó la presión después de una reunión extraordinaria de sus 55 asociaciones nacionales. La UEFA anunció un rechazo unánime a cualquier iniciativa que implique transferir participaciones del Mundial o de otros torneos de la FIFA a capitales privados y fue incluso más allá: mientras esa propuesta permanezca sobre la mesa, ninguna selección europea participará en competiciones organizadas por la FIFA.

Horas después, la Concacaf hizo oficial una postura similar. La confederación que reúne a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe cuestionó la ausencia de un proceso transparente, criticó los plazos fijados para adoptar una decisión y lamentó que el proyecto no haya pasado previamente por los órganos de gobierno correspondientes. Para el organismo, el principal patrimonio del fútbol debe seguir siendo administrado por la propia familia futbolística y no por intereses comerciales.

Karoline Leavitt destacó la estrecha relación entre Trump e Infantino y elogió el éxito del Mundial en Estados Unidos. Foto: EFE.

La disputa nació apenas unos días atrás. El martes, la FIFA sorprendió al presentar FIFA Forward Enterprise, una empresa que asumiría la gestión de los derechos de televisión, patrocinios, venta de entradas, licencias y otros activos vinculados a competiciones como el Mundial y el Mundial de Clubes.

Infantino defendió el plan como una herramienta para multiplicar los recursos destinados al desarrollo del fútbol. Según explicó, los inversionistas privados solo tendrían una participación minoritaria y el proyecto representa una posibilidad de crecimiento, no una obligación para las federaciones.

Pero la explicación no convenció a Europa. La UEFA respondió que el debate ya no gira únicamente alrededor del dinero, sino del modelo de gobernanza que definirá el futuro del deporte. A su juicio, permitir el ingreso de accionistas privados podría terminar condicionando decisiones tan sensibles como el calendario internacional, el formato de las competiciones o la organización misma de los torneos.

También cuestionó el plazo impuesto por la FIFA. Las 211 asociaciones nacionales deberán pronunciarse antes del 19 de septiembre, una fecha que, según la confederación europea, reduce el espacio para un debate profundo sobre una reforma que podría modificar el negocio más poderoso del deporte mundial.

Mientras Asia pidió revisar el proceso de consulta y África optó por analizar el proyecto antes de fijar posición, la Conmebol continúa en silencio. Ese vacío convierte a Sudamérica en una de las piezas más observadas dentro de una discusión que ya dejó de tratar únicamente sobre derechos comerciales. Hoy, el verdadero partido enfrenta dos modelos de entender el poder dentro del fútbol mundial.

SOBRE EL AUTOR