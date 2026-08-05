Por Jasson Curi Chang

La tormenta que sacudió a la FIFA durante la última semana todavía no encuentra puerto seguro. Después de retirar el proyecto que proponía abrir las actividades comerciales del organismo a la inversión privada, Gianni Infantino intenta recomponer el tablero político desde Marruecos, donde este miércoles sostiene una reunión con altos funcionarios de la institución en medio del momento más delicado de su gestión.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.