Por Marco Quilca León

Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos políticos más complicados desde que llegó a la presidencia de la FIFA en 2016. Lo que comenzó como una disputa por una propuesta comercial terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto con algunas de las principales confederaciones del mundo.

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