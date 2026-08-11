Gianni Infantino atraviesa uno de los momentos políticos más complicados desde que llegó a la presidencia de la FIFA en 2016. Lo que comenzó como una disputa por una propuesta comercial terminó convirtiéndose en un enfrentamiento abierto con algunas de las principales confederaciones del mundo.

La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf publicaron este lunes una carta conjunta en la que cuestionaron directamente al presidente de la FIFA. El documento habla de una pérdida de confianza y reclama cambios en el liderazgo del organismo.

Pero, ¿qué significa esta rebelión para Infantino? ¿Su reelección está realmente en riesgo? Estas son cinco preguntas para entender el nuevo capítulo de la crisis política de la FIFA.

¿Qué dice el comunicado en conjunto de UEFA, AFC y Concacaf?

Las tres confederaciones cuestionaron la manera en que Infantino impulsó el proyecto conocido como Football Forward Enterprise, una iniciativa que contemplaba vender una participación de los derechos comerciales de las competiciones de la FIFA a inversores privados.

La propuesta fue retirada después de la fuerte oposición que generó, pero el problema para Infantino no terminó allí. UEFA, AFC y Concacaf consideran que el proceso se realizó sin la transparencia y las consultas necesarias con las federaciones miembro.

En su carta abierta, las tres organizaciones sostienen que la confianza se rompió mediante el engaño y cuestionan que el fútbol pueda ser manejado como si perteneciera a una sola persona. También reclamaron una revisión independiente de lo ocurrido y cambios en el liderazgo de la FIFA.

El mensaje político es evidente: el problema ya no es únicamente una propuesta comercial, sino la forma en que Infantino ejerce el poder.

An open letter to the football family from AFC, CONCACAF and UEFA: ⬇️https://t.co/8sjedkOyJA pic.twitter.com/OvskyoggYv — UEFA (@UEFA) August 10, 2026

¿Con la oposición de UEFA, Concacaf y Asia cómo queda la candidatura de Infantino para la reelección?

Hasta el momento, Infantino continúa siendo el único candidato oficial declarado para las elecciones presidenciales de la FIFA. El Congreso que elegirá al próximo presidente está programado para el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos.

La FIFA tiene 211 federaciones miembro y la elección se define mediante sus votos. Infantino ya anunció oficialmente que buscará un nuevo mandato y hasta ahora sostiene una importante base de respaldo.

Gianni Infantino es presidente de la FIFA desde 2016.

Sin embargo, la rebelión cambia el mapa. UEFA, AFC y Concacaf reúnen una cantidad de votos suficiente para convertir su oposición en un problema político considerable. La elección que parecía encaminada hacia una nueva victoria de Infantino ahora tiene una disputa abierta por el poder.

Todavía no significa que haya perdido la elección. Significa que, por primera vez en mucho tiempo, su continuidad dejó de parecer un trámite.

¿Existe un candidato que confronte a Infantino?

Por ahora, no existe un rival oficial que haya presentado su candidatura para competir contra Infantino. El plazo para las candidaturas todavía no ha terminado y la pelea política recién empieza a tomar forma.

Entre los nombres mencionados aparecen Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA; Víctor Montagliani, titular de Concacaf; Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega; Salman bin Ebrahim Al Khalifa, dirigente de la AFC; y Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG.

Pero una cosa es aparecer como alternativa en las conversaciones políticas y otra presentar oficialmente una candidatura. Hasta ahora, Infantino es el único que ha dado ese paso.

¿Por qué Estados Unidos y Canadá le soltaron la mano a Infantino?

El cambio resulta especialmente significativo porque Estados Unidos y Canadá fueron dos de los tres países anfitriones del Mundial 2026 junto con México. Sus federaciones se sumaron a los pedidos de mayor transparencia, rendición de cuentas y reformas en la gobernanza de la FIFA.

La tensión aumentó después de la propuesta comercial impulsada por Infantino y de las críticas por la falta de consulta previa. Para los opositores, el episodio demostró que las decisiones relacionadas con el futuro del fútbol mundial no pueden tomarse desde un círculo reducido.

La postura de Estados Unidos y Canadá tiene además un peso político particular: se trata de dos federaciones vinculadas directamente con el Mundial que acaba de terminar y con mercados estratégicos para el crecimiento económico de la FIFA.

U.S. Soccer, Canada Soccer, CFU (Caribbean Football Union) and UNCAF (Central American Football Union) stand together, along with our colleagues around the world, in calling for meaningful change that strengthens FIFA’s governance, transparency and accountability.



U.S. Soccer,… https://t.co/MHyIL056VJ — U.S. Soccer (@ussoccer) August 10, 2026

¿Cuál es la postura de Conmebol?

Sudamérica se encuentra, por ahora, en el lado contrario de la rebelión. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, ha expresado públicamente su respaldo a Infantino y destacó el trabajo realizado durante sus años al frente de la FIFA.

Mientras UEFA, AFC y Concacaf cuestionan su liderazgo, la Confederación Sudamericana mantiene una posición favorable al presidente de la FIFA. Ese respaldo puede convertirse en una pieza importante dentro del tablero electoral de 2027.

ALEJANDRO DOMÍNGUEZ RESPALDÓ A GIANNI INFANTINO



⚽ El presidente de CONMEBOL expresó su apoyo a la actual gestión del mandamás de la FIFA.



"Estamos trabajando por la salud y estabilidad del fútbol. Hay un líder para esa transformación, el Mundial de 48 equipos ha sido… pic.twitter.com/OKSVaMnY8g — DSPORTS (@DSports) August 7, 2026

El escenario, entonces, queda dividido. Europa, Asia y Concacaf han elevado su voz contra Infantino; Sudamérica mantiene su respaldo y África tampoco se ha sumado a la rebelión.

Infantino todavía conserva una ventaja: sigue siendo el único candidato oficial y cuenta con apoyos acumulados durante sus años de gestión. Pero la política de la FIFA cambió en cuestión de semanas. La elección de 2027 ya no parece una simple formalidad. Ahora es una disputa por el modelo de poder que tendrá el fútbol mundial.

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