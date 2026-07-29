La respuesta de Europa no tardó ni 24 horas. Después de que la FIFA anunciara su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa destinada a administrar sus negocios comerciales y captar inversión privada, las principales instituciones del fútbol europeo decidieron convocar una reunión de emergencia para este miércoles. La sensación es clara: el partido ya no se juega en la cancha, sino en las oficinas donde se discute el futuro del deporte.

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La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, confirmó la convocatoria a través de sus redes sociales y pidió que Europa actúe con una sola voz frente a una iniciativa que, según advirtió, puede alterar el equilibrio sobre el que se ha construido el fútbol moderno. Para la funcionaria, la magnitud del proyecto obliga a una respuesta coordinada entre las instituciones del continente.

La propuesta presentada por la FIFA plantea la creación de una nueva sociedad encargada de gestionar los derechos comerciales y la organización de sus competiciones, además de incorporar inversores externos. Según el organismo presidido por Gianni Infantino, el plan permitiría generar hasta 10.000 millones de dólares que serían destinados al desarrollo del fútbol a escala mundial.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegan a la ceremonia de clausura tras la final del Mundial de Fútbol de 2026 en East Rutherford, el 19 de julio de 2026. (JUAN MABROMATA / AFP) / JUAN MABROMATA

Desde Zúrich, la FIFA insistió en que conservará el control de la nueva empresa mediante una mayoría en su directorio y mantendrá la autoridad absoluta sobre aspectos esenciales como la gobernanza, el calendario internacional, los torneos y la reglamentación del juego.

Sin embargo, las explicaciones no convencieron a Europa. La UEFA, que ya había rechazado públicamente la iniciativa un día antes, reiteró que este proyecto representa una frontera que las instituciones encargadas de gobernar el fútbol nunca deberían cruzar. La reunión de este miércoles será el primer intento de construir una posición conjunta frente a una propuesta que amenaza con abrir uno de los mayores debates políticos y económicos que haya vivido el fútbol en las últimas décadas.

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