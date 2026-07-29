Por Jasson Curi Chang

La respuesta de Europa no tardó ni 24 horas. Después de que la FIFA anunciara su intención de crear FIFA Forward Enterprise (FFE), una empresa destinada a administrar sus negocios comerciales y captar inversión privada, las principales instituciones del fútbol europeo decidieron convocar una reunión de emergencia para este miércoles. La sensación es clara: el partido ya no se juega en la cancha, sino en las oficinas donde se discute el futuro del deporte.

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