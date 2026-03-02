Por Redacción EC

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció con firmeza tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en la Champions League. El dirigente aseguró que los futbolistas que se tapen la boca para decir insultos, especialmente de carácter racista, deberían recibir tarjeta roja como sanción inmediata.

