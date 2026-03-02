Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se pronunció con firmeza tras la polémica protagonizada por Gianluca Prestianni y Vinícius Jr. en la Champions League. El dirigente aseguró que los futbolistas que se tapen la boca para decir insultos, especialmente de carácter racista, deberían recibir tarjeta roja como sanción inmediata.

El entrenador de 51 años llegará procedente del Deportivo Alavés de España, donde dirigió su último partido recientemente. Para concretar su incorporación, River debe resolver su desvinculación del club europeo, lo que implicaría una negociación económica o una posible renuncia del propio técnico.

La firma del contrato está prevista para los próximos días, una vez que Coudet viaje a Buenos Aires para oficializar su llegada. Su elección se dio tras una reunión clave con la dirigencia, que lo consideró el candidato ideal para iniciar una nueva etapa y devolver al equipo a los primeros planos del fútbol argentino y continental.

En cuanto a su debut, está previsto que se produzca el 12 de marzo, cuando River visite a Huracán por el Torneo Apertura, marcando el inicio de un ciclo que genera expectativa entre los hinchas. El “Chacho”, que ya tuvo un pasado como jugador del club, tendrá el desafío de reconstruir el equipo y volver a pelear por títulos.