FIFA Plus EN VIVO: transmite los Premios The Best FIFA 2025 desde Doha, Qatar. ¿Cómo ver FIFA+ ONLINE? Para ver los Premios The Best FIFA 2025 en FIFA+, solo debes ingresar a la plataforma oficial desde su web o aplicación móvil. El servicio es gratuito, pero requiere crear una cuenta o iniciar sesión. El día de la gala, accede a la sección “En vivo” o “Eventos”, donde se habilita la transmisión oficial. FIFA+ suele ofrecer la ceremonia en directo, sin costo, con señal internacional y repeticiones disponibles tras el evento.

