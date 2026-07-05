El delantero estadounidense fue expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, pero podrá jugar el próximo duelo gracias a una medida de la FIFA. (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El delantero estadounidense fue expulsado en el duelo ante Bosnia y Herzegovina, pero podrá jugar el próximo duelo gracias a una medida de la FIFA. (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
/ MICHAEL STEELE
Por Redacción EC

Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda.

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