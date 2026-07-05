Folarin Balogun, figura del coanfitrión Estados Unidos en este Mundial, podrá disputar los octavos de final frente a Bélgica después de que la FIFA suspendiera este domingo su sanción por la tarjeta roja que recibió en la pasada ronda.

Balogun, máximo goleador del Team USA con tres tantos, fue expulsado el miércoles durante el triunfo de dieciseisavos de final ante Bosnia y Herzegovina por 2-0.

Ese castigo, sin embargo, “queda en suspenso durante un período de prueba de un año” en aplicación del artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, señaló el comunicado.

“Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión será revocada y la sanción se aplicará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción”, agregó el texto.