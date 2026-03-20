FIFA decidió sancionar a la Federación de Fútbol de Israel tras una investigación por múltiples episodios de discriminación en su entorno deportivo. La medida responde a denuncias vinculadas a comportamientos racistas de hinchas, dirigentes y entornos de clubes.

El castigo incluye una multa cercana a los 150 mil francos suizos (alrededor de 190 mil dólares), además de una advertencia formal y la obligación de implementar un plan integral contra la discriminación. Asimismo, Israel deberá exhibir mensajes visibles en sus próximos partidos oficiales promoviendo la igualdad y el respeto.

Entre las infracciones detectadas, la FIFA apuntó a la falta de acciones concretas para frenar conductas racistas, especialmente en sectores de la afición de clubes como Beitar Jerusalén, además de tolerar mensajes politizados en el fútbol. El organismo también exigió reformas estructurales, campañas educativas y mecanismos de control para evitar que estos hechos se repitan.

La sanción llega en un contexto de alta tensión internacional, con el conflicto en Medio Oriente como telón de fondo y con Irán como uno de los actores principales. Aunque la FIFA evitó intervenir en otros temas políticos, dejó claro que mantendrá una postura firme frente a cualquier forma de discriminación dentro del fútbol.