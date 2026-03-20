Por Redacción EC

FIFA decidió sancionar a la Federación de Fútbol de Israel tras una investigación por múltiples episodios de discriminación en su entorno deportivo. La medida responde a denuncias vinculadas a comportamientos racistas de hinchas, dirigentes y entornos de clubes.

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