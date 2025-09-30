La FIFA dictaminó que Sudáfrica incurrió en alineación indebida al utilizar en un partido decisivo al mediocampista Teboho Mokoena, quien estaba suspendido por acumulación de tarjetas. Lo que había sido una victoria de 2-0 ante Lesoto el 21 de marzo fue anulada, decretando un resultado adverso de 0-3.

Esta sanción no solo implica la pérdida de los puntos de aquel duelo, sino también una multa de 10 000 francos suizos para la federación sudafricana y una advertencia para el jugador involucrado.

El fallo recae además sobre el incumplimiento del artículo 19 del Código Disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del reglamento de las fases preliminares para el Mundial 2026.

La consecuencia más directa es el impacto en la clasificación del grupo C: Sudáfrica, que lideraba en solitario con 17 puntos antes de la sanción, ve reducida su ventaja y queda ahora empatada con Benín con 14 unidades, pero con peor diferencia de goles.

Quedan apenas dos jornadas en el calendario de las eliminatorias africanas, lo que aumenta la tensión sobre Sudáfrica. Si no logra recuperar terreno, su boleto directo al Mundial podría escaparse, pues solo el primer lugar de cada grupo accede automáticamente al certamen.