FIFA The Best 2018: Cristiano Ronaldo, Messi, Griezmann y todos los nominados al premio [FOTOS] La FIFA anunció a los 10 candidatos para ganar el The Best 2018, que premia al mejor jugador de la última temporada. La ceremonia será el próximo 24 de setiembre. Conoce a los cracks nominados

Kevin De Bruyne / Bélgica / Manchester City. (Foto: AFP) - / - Antonine Griezmann / Francia / Atlético de Madrid. (Foto: AFP) - / - Eden Hazard / Bélgica / Chelsea. (Foto: AFP) - / - Harry Kane / Inglaterra / Tottenham. (Foto: AFP) - / - Kylian Mbappé / Francia / PSG. (Foto: AFP) - / - Lionel Messi / Argentina / FC Barcelona. (Foto: AFP) - / - Luka Modric / Croacia / Real Madrid. (Foto: AFP) - / - Cristiano Ronaldo / Portugal / Real Madrid. (Foto: AFP) - / - Mohamed Salah / Egipto / Liverpool. (Foto: AFP) - / - Raphaël Varane / Francia / Real Madrid. (Foto: AFP)