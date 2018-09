FIFA The Best: Cristiano Ronaldo no acudirá a la gala de premiación en Londres De acuerdo con el diario "Marca", Cristiano Ronaldo habría confirmado su ausencia a la gala de premiación de FIFA The Best

