He aquí a los mejores. FIFA dio a conocer a los tres finalistas que luchan por ser el mejor jugador de la temporada 2017-18 y llevarse el premio The Best. Luego de varias semanas de votación, Cristiano Ronaldo, Luka Modric y Mohamed Salah quedaron en la terna final.

Cristiano Ronaldo, Luca Modric y Mohamed Salah son los tres finalistas que nominó la FIFA al premio The Best luego de quedar entre los 10 finalistas en julio pasado. Uno de ellos, este 24 de setiembre, recibirá el trofeo en ceremonia que se realizará en Londres.

Los candidatos a mejor futbolista del año. (Foto: FIFA)

El premio 'The Best', ese reconocimiento que entrega el máximo ente del fútbol Mundial a los mejores jugadores del planeta, es la máxima distinción de FIFA para un futbolista y esta será la tercera entrega del trofeo a los candidatos ya mencionados.

Recordemos que esta condecoración FIFA reemplaza, para la institución futbolera, al FIFA Balón de Oro el cual era elegido de forma conjunta por el ente que hoy preside Gianni Infantino y la prestigiosa revista France Football desde 2010. Pero discrepancias entre ambas partes terminó por volver a separar el premio. Es decir, la condecoración de la publicación francesa sigue vigente, pero sin respaldo de la institución que rige el fútbol mundial.