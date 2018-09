FIFA The Best: hijo de Marcelo sufrió una "falta" de Seedorf en la alfombra verde El niño rompió el protocolo del FIFA The Best e ingresó a la alfombra verde para jugar fútbol. En el momento menos esperado, ingresó Clarence Seedorf para tumbarlo y llevárselo del lugar

