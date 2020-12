Robert Lewandowski se quedó con el premio al Mejor Jugador de la FIFA en la ceremonia realizada en Zúrich. El polaco superó a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, con quienes compitió hasta el tramo final. Sin embargo, quedarse con el título de la Champions League con el Bayern Múnich habría sido lo que inclinó la balanza a su favor. Gianni Infantino se encargó de entregarle el galardón al delantero.

La pandemia del coronavirus ha obligado al mundo a modificar sus actividades y el FIFA The Best no fue la excepción. La ceremonia se realizó bajo las medidas recomendadas por la OMS y el distanciamiento social requerido, pero se pudo apreciar el preciso momento en el que Lewandowski recibió su premio.

A través de las redes sociales, se aprecia a Infantino dándole la grata noticia al goleador del Bayern Múnich, quien visiblemente emocionado posa para las pocas cámaras que se instalaron en el centro de recepción de la FIFA.

🏆 Así se enteraba @lewy_official que era el ganador del premio #TheBest a mejor jugador del año pic.twitter.com/hVdA3a8if7 — Diario Olé (@DiarioOle) December 17, 2020

Premio al mejor

Robert Lewandowski cerró una gran temporada con el Bayern Múchich obteniendo el título de la Champions League tras superar 1-0 al PSG. A pesar que el polaco no marcó en aquel partido, sí lo hizo a lo largo de la competencia: 15 goles en 10 partidos que disputó con los bávaros. Por si fuera poco, para esta temporada ya marcó tres tantos en cuatro encuentros.

El polaco de 32 años se impuso a Lionel Messi y Cristiano Ronaldo con gran amplitud. En la previa del FIFA The Best las apuestas apuntaban a que el delantero del Bayern Múnich destronaría a la ‘Pulga’ y hoy se confirmó.

