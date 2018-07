FIFA The Best EN VIVO ONLINE: se anuncian a los nominados al premio Este martes, la FIFA dará a conocer a los 10 nominados para el The Best, que premia al mejor jugador y jugadora de la última temporada

Este martes, la FIFA dará a conocer a los 10 nominados para el The Best, que premia al mejor jugador y jugadora de la última temporada. (Foto: Twitter) (Twitter)