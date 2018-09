FIFA The Best: la gala de premiación al mejor futbolista del mundo | EN VIVO El galardón FIFA The Best será entregado este lunes (01:30 pm. / EN VIVO ONLINE vía DirecTV) en una noche esplendorosa desde Londres. Los nominados al premio son Mo Salah, Cristiano Ronaldo y Luka Modric

