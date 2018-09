FIFA The Best: Luka Modric y todos los ganadores del evento en Londres Este lunes, FIFA entregó los premios The Best. La ceremonia llegó a su punto más emocionante cuando anunciaron a Luka Modric como mejor jugador del año

También se eligió al equipo ideal por la FIFA: De Gea, Dani Alves, Varane, Ramos, Marcelo, Modric, Kanté, Hazard, Messi, Cristiano y Mbappé. (Foto: AP) - / - Mohamed Salah ganó el premio Puskas, al mejor gol, el que anotó con Liverpool al Everton. (Foto: AFP) - / - Didier Deschamps, DT de la selección de Francia y campeón en el Mundial Rusia 2018, fue elegido el mejor entrenador. (Foto: AP) - / - Thibaut Courtois, arquero belga del Real Madrid, antes del Chelsea, ganó el premio al mejor golero. (Foto: Reuters) - / - Reynald Pedros ganó el premio al mejor entrenador de equipo femenino. Dirige al Olympique de Lyon. (Foto: Reuters) - / - El francés Kylian Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018, ganó el premio al jugador revelación o jugador más joven. (Foto: AFP) - / - La hinchada peruana ganó el premio a la mejor afición por su aliento y por abarrotar los estadios del Mundial Rusia 2018. (Foto: Reuters) - / - El jugador holandés del PSV, Lennart Thy, ganó el premio al Fair Play. Donó sangre a un aficionado con leucemia y por ello dejó de jugar un partido. (Foto: - / - La brasileña Marta ganó premio a la mejor futbolista. (Foto: AFP) - / - Luka Modric fue elegido como mejor jugador en la gala de The Best. Se impuso a Cristiano Ronaldo y Mohamed Salah. (Foto: AFP) - / -