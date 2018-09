Lionel Messi ha decidido no acudir a la noche de gala de los premios FIFA The Best. De acuerdo con diversos medios periodísticos, el astro argentino tiene que atender algunos asuntos personales, los cuales impiden su presencia en Londres.



El '10' del Barcelona se encuentra nominado al Premio Puskas, por su golazo ante Nigeria en la fase de grupos de la Copa del Mundo 2018. Además, también tiene altas probabilidades de integrar el once ideal de la FIFA.



Lionel Messi no será el único futbolista de talla mundial que estará ausente en la ceremonia FIFA The Best; Cristiano Ronaldo es otro que optó por no acudir a la celebración porque no obtendría el trofeo principal.



El artillero luso compite también por el Premio Puskas gracias a su golazo de chalaca ante la Juventus, en la edición 2017-18 de la Champions League, y su inclusión en el mejor equipo del año.