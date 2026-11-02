FIFPRO anuncia a sus 26 finalistas para el World 11 2026.
FIFPRO anuncia a sus 26 finalistas para el World 11 2026.
Por Redacción EC

El FIFPRO World 11 Masculino 2026 está cada vez más cerca de conocer a sus integrantes. La organización internacional de futbolistas anunció a los 26 finalistas que competirán por un lugar en el equipo ideal del año, una lista en la que destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. La alineación definitiva será anunciada el próximo lunes 9 de noviembre a través de las plataformas digitales de FIFPRO.

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