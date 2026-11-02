El FIFPRO World 11 Masculino 2026 está cada vez más cerca de conocer a sus integrantes. La organización internacional de futbolistas anunció a los 26 finalistas que competirán por un lugar en el equipo ideal del año, una lista en la que destacan Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. La alineación definitiva será anunciada el próximo lunes 9 de noviembre a través de las plataformas digitales de FIFPRO.

Los candidatos fueron elegidos mediante la votación de 19.806 futbolistas profesionales de 73 países. Este reconocimiento se distingue por ser elegido exclusivamente por jugadores, quienes participan en la selección de los mejores representantes de cada posición.

Para integrar la lista de elegibles, los futbolistas debieron disputar al menos 30 partidos oficiales entre el 4 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026.

¿Cómo se conformará el FIFPRO World 11 Masculino 2026?

El equipo ideal estará integrado por un arquero, tres defensas, tres centrocampistas y tres delanteros que hayan obtenido la mayor cantidad de votos. El undécimo puesto será asignado al futbolista restante con el siguiente mayor número de sufragios, independientemente de su posición.

¿Quiénes son los 26 finalistas al FIFPRO World 11 Masculino 2026?

La relación de candidatos está dividida en cuatro posiciones y reúne a futbolistas de los principales clubes y selecciones del mundo.

Arqueros

Thibaut Courtois (Real Madrid, Bélgica).

Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea, Argentina).

David Raya (Arsenal, España).

Defensas

Pau Cubarsí (Barcelona, España).

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid, España).

Virgil van Dijk (Liverpool, Países Bajos).

Gabriel (Arsenal, Brasil).

Achraf Hakimi (París Saint-Germain, Marruecos).

Nuno Mendes (París Saint-Germain, Portugal).

William Saliba (Arsenal, Francia).

Dayot Upamecano (Bayern de Múnich, Francia).

Centrocampistas

Jude Bellingham (Real Madrid, Inglaterra).

Bruno Fernandes (Manchester United, Portugal).

Enzo Fernández (Chelsea/Manchester City, Argentina).

Pedri (Barcelona, España).

Declan Rice (Arsenal, Inglaterra).

Rodri (Manchester City/Barcelona, España).

Vitinha (París Saint-Germain, Portugal).

Delanteros

Erling Haaland (Manchester City, Noruega).

Harry Kane (Bayern de Múnich, Inglaterra).

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain, Georgia).

Kylian Mbappé (Real Madrid, Francia).

Lionel Messi (Inter de Miami, Argentina).

Michael Olise (Bayern de Múnich, Francia).

Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal).

Lamine Yamal (Barcelona, España).

La expectativa está puesta en conocer qué futbolistas integrarán el once definitivo de FIFPRO, que reconoce anualmente a los jugadores más destacados del fútbol masculino a partir de los votos de sus propios colegas.

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