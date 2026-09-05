Ajax fue superado de local ante un PSV que tomó el liderato de la Eredivise de forma provisional. (Photo by Olaf Kraak / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Ajax fue superado de local ante un PSV que tomó el liderato de la Eredivise de forma provisional. (Photo by Olaf Kraak / ANP / AFP) / Netherlands OUT
/ OLAF KRAAK
Por Redacción EC

Ajax cayó 2-1 ante PSV por la fecha 5 de la Eredivise 2026-27 en el Johan Cruyff Arena, este domingo 6 de septiembre. El conjunto de Ámsterdam perdió el invicto y quedó relegado a la quinta posición.

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