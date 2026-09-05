Ajax cayó 2-1 ante PSV por la fecha 5 de la Eredivise 2026-27 en el Johan Cruyff Arena, este domingo 6 de septiembre. El conjunto de Ámsterdam perdió el invicto y quedó relegado a la quinta posición.

A solo cinco minutos del pitazo inicial, Ricardo Pepi apareció completamente solo ante la portería de Ter Stegen. El portero alemán hizo lo imposible para atajar el cabezazo, pero no pudo evitar el 1-0.

Ya en el ocaso del primer tiempo, el defensor Lutsharel Geertruida (45+2′) anotó uno de los goles de la fecha tras una media tijera que amplió la ventaja para el PSV.

Por último, Esmir Bajraktarević (90+2′) marcó el tercero del ‘Boeren’ ante la displicencia de los defensores. Tolu Arokodare (23′) había empatado el marcador momentáneamente para el Ajax.

Con este resultado, PSV se coloca en la cima de la tabla de posiciones con trece puntos. AZ Alkmaar, con un partido menos, es segundo con doce unidades.