El campeonato más importante y glamoroso del mundo a nivel de Clubes está a un paso de conocer a su nuevo rey: PSG o Inter. Franceses e italianos se verán las caras en el Allianz Arena de Múnich, la casa del Bayern Múnich que albergó ya tres finales de Champions League con un dato que ilusiona al PSG: siempre se coronó a un nuevo campeón. En 1993 fue el Olympique de Marsella; en 1997, Dortmund; y en 2021, Chelsea.

El encuentro está pactado para este sábado 31 de mayo desde las 2 de la tarde (hora peruana) y se verá a través de la señal de ESPN y en su versión streaming Disney +. Con una cobertura a detalle también en la web de elcomercio.com.pe.

Y en la previa del partido más importante de la temporada europea, dos reconocidos periodistas analizaron para El Comercio el encuentro entre el Inter y el PSG: Mariano Closs y Miguel Simón.

🤔 In one word, how are you feeling?#UCLfinal pic.twitter.com/gKO9xpZQ9K — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2025

“Yo creo que si bien son equipos que no necesitan tanta elaboración para hacer goles, el choque de mediocampistas va a ser muy interesante. No es solo un duelo, son tres. Lo que haga Vitinha con Neves y Fabián Ruiz y el Inter tiene en (Nicolo) Barella, (Hakan) Calhanoglu y Mkhitaryan tres volantes con mucha calidad. El equipo que pueda imponer condiciones en esa zona, puede marcar la tendencia del partido”, señala Simón sobre por dónde puede pasar la clave del choque.

Por su parte, Mariano Closs se centra en el PSG, su pasado y presente. El PSG de Messi, Mbappé y Neymar que intentó dominar Europa sin éxito alguno y el que ahora tiene Luis Enrique con nuevos nombres que busca hacer el sueño catarí realidad.

PSG dejó en el camino a Arsenal en las semifinales. (Foto: Getty Images) / David Ramos

“Que París no haya llegado antes a una final de Champions, con Messi, Mbappé y Neymar, no creo que sea producto de señalar a estos tres jugadores. Es producto de la circunstancia de que los rivales han tenido mejores estrategias y desempeños individuales que lo que contó París en esos momentos. Llegar a instancias finales es para pocos. Aquellos que llegan, por alguna razón llegan, independientemente de los apellidos con los que se cuente. No es ni dramático para aquellos que no pudieron llegar, ni es tan extraordinario porque lleguen ahora. Todo en su debido momento y tiempo es rescatable, es valorable. En mi opinión, ni descomprimió Luis Enrique ahora que no cuenta con estos jugadores, ni mucho menos, hoy está mejor París, llegó bien el PSG sin estas figuras, pero esto no implica que lo de aquel entonces haya sido malo o negativo”.

El PSG, sin quizá sus tres más grandes figuras en su historia, está en una nueva final, la segunda para ellos tras caer en 2020 ante el Bayern Múnich. Esta vez, ante el Inter, la ilusión es otra.

Mariano Closs Sobre el nivel de juego en Europa "El público latinoamericano verdaderamente debe estar disfrutando esta competencia porque los grandes jugadores del mundo están en estos equipos. Estas son selecciones en clubes de fútbol que tratan de llevar lo mejor de la nacionalidad de cada uno de los protagonistas. En una selección uno se queda con esa selección, justamente, y por ahí tiene una o dos figuras y acá cada equipo tiene una de ellas. El latinoamericano antes se podía referenciar a jugadores de distintos países de Sudamérica, de Latinoamérica, pero ahora tiene la posibilidad de seguir viéndolos porque les gustan los equipos, porque les gustan los jugadores de fútbol independientemente si son grandes estrellas o estupendos jugadores. Más allá de la calificación de cada uno de ellos están los equipos también por encima y está el buen juego que a veces en Latinoamérica eso no se ve"

