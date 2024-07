Nació el 1 de enero de 1960 en Esmeralda, en el centro de Buenos Aires, Argentina, pero siente que empezó a vivir a plenitud al lado de Alejandro Sabella (+). Primero en aquel histórico Estudiantes de La Plata campeón de la Copa Libertadores 2009, luego con la selección argentina que llegó hasta la final del Mundial Brasil 2014. Siempre como ayudante de campo, siempre al lado de quien en vida fue su gran amigo. Y, claro, conoce como pocos a Lionel Messi. Al Messi dentro del vestuario, en que casi nadie ve, y ahora trabaja en la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en las divisiones menores del seleccionado albiceleste. Claudio, a horas del Argentina vs Colombia por la final de la Copa América, conversó con DT El Comercio sobre el duelo de esta noche.

—¿Se puede decir que Argentina es favorita en la final?

Sí. No te olvides que Argentina no solo es la última campeona de América, sino también del mundo. Estamos hablando de un plantel actual que en su gran mayoría son campeones de todo. Por supuesto que eso no te asegura nada, pero creo que Argentina, por una cuestión de carácter, es favorita. Es una selección con mucho oficio, es como si jugara con el diario del lunes, como sabiendo que el partido lo va a ganar.

—¿Y Colombia?

Colombia es un muy buen equipo, dinámico, de buen pie y con muy buenos delanteros. Además está en un momento único, lleva un invicto de 27 partidos. Pero en estos partidos decisivos prima el carácter y en eso Argentina está sobrado. Tiene una columna vertebral con gente con muchísimo carácter como el Dibu Martinez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Lionel Messi y Ángel Di Maria. Son jugadores importantes que van a tratar de confirmar por qué son los campeones del mundo.

—El invicto de 27 partidos sin perder con el que Colombia llega a la final, ¿puede jugarle en contra?

A veces dicen que es bueno perder el invicto antes porque es una carga extra. Pero creo que una final de Copa América es un partido aparte. Colombia ha demostrado ser un equipo muy consistente. Le ganó a Uruguay jugando con uno menos prácticamente todo un tiempo. Mostraron un carácter que no tenía antes.

Infografía: El Comercio

—¿Argentina debe preocuparse por James Rodríguez o Luis Díaz?

Yo creo que Argentina llevará el partido a lo que quiere jugar. Como dije, Colombia es un muy buen equipo, dinámico y con buenas individualidades, pero enfrentar a un campeón del mundo. Lo digo con todo respeto. Hoy Argentina es el número uno del mundo.

—Es la última Copa América de Messi. ¿Qué tanto puede significar esta final para un futbolista que ganó todo a nivel individual, de clubes y selección?

Es un desafío por la etapa en la que está su vida, por la edad que tiene, porque sigue queriendo estar vigente. Él ya ganó todo, es el máximo referente futbolístico de la selección, tiene el respeto y la admiración de sus compañeros, pero él quiere más. Siempre quiere más. Él ha matado, tiene una edad que lo lleva a ser líder del grupo, es la voz cantante, el que declara y habla con el árbitro. Todo eso lo hace sentirse útil y por eso sigue batallando en esta selección.

—Se habla de un Messi extremadamente competitivo. ¿Cómo ha madurado con el tiempo?

Siempre se toma los desafíos con toda la seriedad y responsabilidad del mundo. Ama a la selección argentina, deja su vida por esta camiseta. De distintas maneras, claro, porque antes era más joven y no se expresaba como ahora sino que solo jugaba y desequilibraba con su fútbol. Hoy está en otro lugar y es mucho más expresivo, comunicativo, pero siempre con ese compromiso intacto. Yo que estuve con él en la selección durante tres años sé lo que él ama a la selección, y mientras tenga salud y su físico le permita, va a tratar de ser útil.

—¿Llegará al Mundial de 2026?

Veremos. Él es muy consciente y sabe que jamás le haría daño a la selección. Si se siente sano o con posibilidades de llegar, seguramente lo va a hacer. Nadie mejor que él para tomar esa decisión.

Claudio Gugnali junto a Lionel Messi.

—¿Cómo se puede gestionar ese gen competitivo de Messi que lo hacer querer jugar siempre?

Él siempre quiere jugar. Pero también sé que ha madurado, evalúa más su físico. No es de decir que quiere jugar sabiendo que no está bien. No se lo perdonaría a sí mismo. Ya lo dijo [Lionel] Scaloni, si está en la cancha es porque está bien.

—¿Se le puede decir: hoy no jugarás o estarás en el banco?

En nuestro caso, con Alejandro [Sabella], y hoy el de Scaloni, siempre se le consulta porque es el mejor del mundo. ¿Cómo no le vas a preguntar al mejor del mundo si está para jugar? Las decisiones las toma él. Y eso no te quita autoridad como entrenador, es reconocer que es el mejor. No todos tienen la suerte de tener a Messi en su selección. Nosotros, los argentinos, somos muy afortunados.

—¿En la AFA trabajan para buscar un nuevo Messi?

Eso es algo que no se puede hacer. Por supuesto que los entrenamientos siempre son para mejorar al jugador. Pero estas son excepciones que nacen cada tanto. Así como Brasil tuvo a Pele, Argentina tuvo la suerte de que nacieran acá Maradona y Messi. Ahora hay que ver dónde nace el próximo. No se puede buscar ni trabajar, eso es nato, único.

—¿La selección en la Copa América está mostrando que está preparada para cuando Messi no esté?

Lo que veo es que se está produciendo un cambio. No hace mucho se hablaba de que el recambio iba a perjudicar a Argentina y fue al revés, lo potenció. Aparecieron nombres como Dibu Martinez, Cuti Romero, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez. Antes del Mundial de Qatar se preguntaban todos si Julián iba a estar a la altura y hoy es una realidad. Entonces el recambio ha sido muy bueno. Y a eso hay que añadirle que en Argentina hoy hay un gran proceso de formación. En el predio de la AFA veo entrenar a Javier Mascherano con la Sub 23 y la Sub 23, a Pablo Aimar y Diego Placente con la Sub 17. Tenemos una estructura que seguramente irá produciendo jóvenes para el futuro.

—¿Qué tiene esta selección que no tuvo la generación anterior que perdió tres finales seguidas?

Está concretando lo que se insinuó en su momento. No olvides que en 2014, cuando jugamos la final del Mundial 2014, Argentina hacía 24 años que no la disputaba. O sea, en 2014 se avanzó. Había una generación de jugadores que, si bien no salieron campeones, era muy importantes a nivel internacional. Esta nueva generación con la ayuda de algunos de la camada anterior como Messi, Di María y Otamendi, terminaron formando un grupo que hoy parece imbatible porque gana todo lo que juega. Los números de efectividad de esta selección son increíbles.

—El sueño de Sabella siempre fue ver a Messi y Argentina campeones de todo…

Si, por supuesto. Pero Alejandro dejó un sello en la selección. Es muy probable siempre ver a Messi hablando del recuerdo, de lo que pensaba de Sabella, no solo como entrenador sino como ser humano. Así que siempre está el espíritu de Alejandro dando vueltas por el predio y en la mente de estos futbolistas.

—¿Cómo decidieron, junto a Sabella, darle la cinta de capitán a Messi en 2011?

Cuando nos hicimos cargo de la selección, Alejandro fue a Barcelona donde jugaba Messi y [Javier] Mascherano. En ese momento él era el capitán de la selección. Pero en una reunión entre los tres, Alejandro consideró que la cinta debía llevarla Leo. A partir de ahí siempre fue capitán. Estamos hablando de 13 años con esa responsabilidad.

—Y en ese tiempo evolucionó su forma de ser capitán también…

Claro, como todos evolucionamos en la vida. La maduración de la persona tiene que ver con el conocimiento y la experiencia. Él siempre fue líder de otra manera, jugando bien a la pelota, siempre gozó de la admiración de sus compañeros. Pero hace tiempo ha madurado y es líder de otra manera, siendo un poco la voz cantante de la selección argentina.