El Monumental será por segunda vez el escenario de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
El Monumental será por segunda vez el escenario de la final de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)
/ Getty Images
Redacción EC
Redacción EC

El Estadio Monumental de Ate será el escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, que se disputará el próximo 29 de noviembre.

El duelo pondrá los ojos del mundo en la capital peruana, y no solo eso, también generará una cifra millonaria.

MIRAR | “Estamos al nivel de Bolivia”: Kenji y Grimaldo , los últimos peruanos campeones en el extranjero

Marcelo Bee Sellares realizó una estimación del dinero que generaría la disputa de la corona sudamericana.

  1. Alquiler del estadio: 1 millón de dólares (pago directo a Universitario).
  2. Taquillas: Entre 5 a 10 millones de dólares (80.000 entradas, US$ 20-200).
  3. Turismo y hotelería: Entre 20 y 30 millones de dólares (fans de Palmeiras y Flamengo).
  4. Publicidad y servicios: Entre 15 y 30 millones de dólares (transmisión global).

Estos montos, aunque variables, sumarían un total de 40 a 70 millones de dólares.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC