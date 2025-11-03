El Estadio Monumental de Ate será el escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, que se disputará el próximo 29 de noviembre.
El duelo pondrá los ojos del mundo en la capital peruana, y no solo eso, también generará una cifra millonaria.
Marcelo Bee Sellares realizó una estimación del dinero que generaría la disputa de la corona sudamericana.
- Alquiler del estadio: 1 millón de dólares (pago directo a Universitario).
- Taquillas: Entre 5 a 10 millones de dólares (80.000 entradas, US$ 20-200).
- Turismo y hotelería: Entre 20 y 30 millones de dólares (fans de Palmeiras y Flamengo).
- Publicidad y servicios: Entre 15 y 30 millones de dólares (transmisión global).
Estos montos, aunque variables, sumarían un total de 40 a 70 millones de dólares.
