El Estadio Monumental de Ate será el escenario de la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, que se disputará el próximo 29 de noviembre.

El duelo pondrá los ojos del mundo en la capital peruana, y no solo eso, también generará una cifra millonaria.

Marcelo Bee Sellares realizó una estimación del dinero que generaría la disputa de la corona sudamericana.

Alquiler del estadio: 1 millón de dólares (pago directo a Universitario). Taquillas: Entre 5 a 10 millones de dólares (80.000 entradas, US$ 20-200). Turismo y hotelería: Entre 20 y 30 millones de dólares (fans de Palmeiras y Flamengo). Publicidad y servicios: Entre 15 y 30 millones de dólares (transmisión global).

Estos montos, aunque variables, sumarían un total de 40 a 70 millones de dólares.

