“La final en el Monumental representa una oportunidad excepcional para Perú”: secretos de la planificación de Amstel, patrocinador oficial para la final de la Copa Libertadores en Lima

-Amstel es patrocinador oficial de la Libertadores, ¿qué representa esta alianza para la marca?

Para Amstel, una de las marcas del portafolio de HEINEKEN, ser parte de la Conmebol Libertadores es mucho más que un patrocinio: es una forma de conectarnos auténticamente con la pasión sudamericana por el fútbol. Desde HEINEKEN Americas, vemos esta alianza como estratégica porque refuerza el posicionamiento de Amstel como una marca inclusiva, accesible y profundamente conectada con la cultura local en cada país donde está presente. Y en mercados como el Perú, donde HEINEKEN tiene operación directa desde hace solo cinco años, esta presencia regional cobra aún más sentido: es una manera poderosa de acelerar conexión y relevancia con los consumidores.

-¿Cómo ha evolucionado la relación entre Amstel y la Copa Libertadores a lo largo de estos años?

Somos patrocinadores desde hace ocho años y dicha relación ha evolucionado de forma natural. Empezamos como patrocinadores con el objetivo de ganar visibilidad, pero hoy somos parte activa de la experiencia de la Libertadores. Nos involucramos en la narrativa del torneo, en la experiencia del hincha y en la celebración del deporte en toda la región. Este vínculo se ha vuelto clave para una marca, que busca crecer en mercados donde aún hay camino por recorrer, como el Perú.

-La final de este año se celebrará en Lima. Desde su mirada regional, ¿qué impacto creen que tendrá el evento en Perú y en los consumidores locales?

La final en Lima, en el Monumental, representa una oportunidad excepcional para Perú. Desde el punto de vista económico, turístico y cultural, se espera un impacto muy positivo. Para nosotros, este evento llega en un momento clave: como te comenté, HEINEKEN tiene presencia directa en el país hace cinco años y vemos un potencial enorme. El reciente ingreso de Amstel Premium al mercado peruano en 2025 refuerza ese compromiso. Queremos ser parte de esta fiesta, acompañando a los consumidores con una propuesta que combina calidad, accesibilidad y pasión por el fútbol.

-¿Qué tipo de actividades o experiencias tiene previsto desarrollar Amstel en torno a la final, tanto en los días previos como durante el evento?

Si bien algunos detalles los revelaremos más adelante, puedo adelantar que desde septiembre iniciaremos una serie de activaciones especialmente diseñadas para conectar con los fans antes y durante la final. Desde experiencias en puntos de venta hasta eventos en vivo, todo estará pensado para que los consumidores vivan al máximo la pasión del fútbol con Amstel.

Con el reciente ingreso de Amstel Premium al mercado peruano, estas acciones serán además una vitrina ideal para mostrar nuestra propuesta de valor y seguir construyendo historia en el país. Llevaremos la emoción de la copa a distintos espacios, incluyendo encuentros con leyendas del fútbol, experiencias exclusivas para consumidores y momentos únicos que solo un patrocinador oficial como nosotros puede ofrecer.

Además, vamos a pintar la ciudad con los colores de Amstel: rojo, blanco y dorado, con el objetivo de reforzar la visibilidad de la marca y contagiando el espíritu de la final.

Como grupo, HEINEKEN tiene una trayectoria sólida en activaciones deportivas globales —desde la UEFA Champions League hasta la Fórmula 1 con la marca Heineken— y ahora buscamos replicar esa excelencia en la Copa Libertadores a través de Amstel Premium.

-Hay algún número que usted planee invertir, alguna cifra...

Los números de inversión para estas experiencias son delicados para compartir porque es información que es competitively sensitive –como se dice en inglés–, pero aseguraremos la inversión necesaria para crear algo único.

-¿Está dentro de los planes de Amstel auspiciar en algún momento a un equipo peruano?

Actualmente, no es una de nuestras prioridades, ya que la política de HEINEKEN ha estado enfocada en el patrocinio de eventos globales como la UEFA Champions League, la Conmebol Sudamericana y la Conmebol Libertadores.

-¿Y está dentro de los planes auspiciar de los planes de Amstel auspiciar otras categorías?

La prioridad para Amstel desde hace tiempo, y por ahora, es la categoría fútbol. También patrocinamos localmente muchos eventos de música, pero no es el core business.

-¿Cómo miras de diferente a este grupo de la afición en el continente (por La Libertadores) frente a los de Europa (por la Champions)?

Cada torneo tiene su magia. En Sudamérica la pasión se vive con muchísima intensidad, en la calle, en familia, con una energía muy expresiva. En Europa, como en la Champions, la conexión también es fuerte, aunque se vive de forma distinta. Ambas formas son únicas y para nosotros es un privilegio poder conectar con distintas culturas futboleras a través de nuestras marcas.

-¿Cómo tomas que la final de la Libertadores volverá a ser una final única en un solo estadio? ¿Qué tan bueno es para la marca que estos partidos sean una final única, en un solo estadio?

Lo importante para nosotros es que la final se juegue en un país donde Amstel esté presente. Así podemos estar más cerca de los consumidores y hacer activaciones que conecten. Hay mercados donde la marca está creciendo mucho, como Brasil. México también es clave para Amstel, aunque no forma parte de Conmebol.

