Raúl Castillo
Raúl Castillo

Escucha la noticia

00:0000:00
“La final en el Monumental representa una oportunidad excepcional para Perú”: secretos de la planificación de Amstel, patrocinador oficial para la final de la Copa Libertadores en Lima
Resumen de la noticia por IA
“La final en el Monumental representa una oportunidad excepcional para Perú”: secretos de la planificación de Amstel, patrocinador oficial para la final de la Copa Libertadores en Lima

“La final en el Monumental representa una oportunidad excepcional para Perú”: secretos de la planificación de Amstel, patrocinador oficial para la final de la Copa Libertadores en Lima

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Promete llenar la ciudad de rojo, blanco y dorado para la final de la Copa Libertadores, para darle espíritu a un evento deportivo mundial que vuelve a Lima después de seis años. A 66 días de la máxima fiesta a nivel de clubes en Conmebol, Marc Busain, presidente de HEINEKEN Americas, le concede a una entrevista a DT El Comercio para adelantarnos que la marca Amstel tiene actividades diseñadas para los hinchas, incluyendo encuentros con leyendas del fútbol sudamericano.

TAGS