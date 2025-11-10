Lima será sede de una nueva final de la Copa Libertadores, la misma que tendrá como protagonistas a los clubes brasileños Palmeiras y Flamengo.
Ambas instituciones ya definieron los campos de entrenamiento que utilizarán durante su estadía en Lima.
Flamengo, que ya sabe lo que levantar el trofeo de campeón de la Libertadores en Lima (2019 ante River Plate), realizará sus prácticas en la Villa Deportiva Nacional (Videna).
Además, se confirmó que se alojará en el hotel Hilton del distrito de Miraflores.
Por su parte, Palmeiras entrenará en el estadio Alejandro Villanueva de Matute y se hospedará en el hotel Hyatt de San Isidro.
La definición se jugará el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental desde las 4:00 p.m. (hora peruana)
