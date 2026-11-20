La Copa Libertadores tendrá una novedad histórica en su próxima final. Por primera vez desde la creación del torneo en 1960, el partido por el título contará con un espectáculo musical durante el entretiempo, una tradición característica de los grandes eventos deportivos estadounidenses, especialmente del Super Bowl. La Conmebol confirmó este jueves que la presentación se realizará el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, donde Palmeiras y Estudiantes de La Plata se enfrentarán por la corona continental.

El encargado de inaugurar esta nueva experiencia será el DJ y cantante brasileño Pedro Sampaio, de 28 años. El artista protagonizará un espectáculo de siete minutos que combinará coreografías, funk carioca y elementos de la cultura futbolística sudamericana. Según explicó la Conmebol, la presentación se desarrollará fuera del campo de juego para respetar los tiempos deportivos y mantener al fútbol como principal protagonista de la noche.

La elección de Sampaio no es casual. El músico ya tiene experiencia en este tipo de eventos, pues participó junto a Ricky Martin en el espectáculo de medio tiempo del partido de la NFL entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys, disputado en septiembre en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. “¡Quiero hacer un show inolvidable, a la altura de la pasión de quienes estén siguiéndolo!“, expresó el brasileño tras confirmarse su participación en la final sudamericana.

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Una nueva apuesta de la Conmebol

La iniciativa forma parte del objetivo de la Conmebol de ampliar el alcance internacional de sus competiciones y convertir sus finales en experiencias que trasciendan lo estrictamente deportivo. “Nuestra visión al 2030 es consolidarnos como líderes en entretenimiento deportivo, innovando y ofreciendo experiencias cada vez más memorables para nuestros hinchas”, señaló Alejandro Domínguez, presidente del organismo sudamericano.

La final enfrentará a dos históricos del continente que reúnen siete títulos de Copa Libertadores. Palmeiras, representante brasileño, buscará sumar su cuarta corona después de conquistar el torneo en 1999, 2020 y 2021, además de haber disputado la final de la edición pasada. Estudiantes, por su parte, intentará levantar el trofeo por quinta vez en su historia, luego de sus consagraciones en 1968, 1969, 1970 y 2009. Esta vez, además de la disputa por la gloria continental, Montevideo será escenario de un estreno que acerca el fútbol sudamericano al formato de entretenimiento del Super Bowl.