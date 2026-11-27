Muchos hinchas del Palmeiras odian el fútbol pragmático, orden sobre fantasía, que impone a su equipo. A él no le importa. Fiel a sí mismo, Abel Ferreira está a las puertas de alzar una nueva Copa Libertadores con el Verdao.

Controversial, con un carácter a veces explosivo, el técnico portugués buscará convertirse en tricampeón del torneo continental el sábado.

Ese día, los suyos enfrentarán a Estudiantes de La Plata en la final, en el estadio Centenario de Montevideo.

La corona sería la mejor medicina ante lo que este exjugador de 47 años, nacido en Penafiel, Oporto, considera una “enfermedad” en el fútbol actual: la obsesión por ganar.

“El fútbol está enfermo. Si no ganas, eres débil. Si no quedas primero, no vales nada (...). Todos estamos obsesionados con el éxito”, se quejó Ferreira.

Sus palabras son paradójicas, pues el estilo de sus equipos busca vencer a toda costa con intensidad y vértigo como banderas.

Tal como el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, a quien admira y en ocasiones emula, pone a los obreros por encima de los artistas pese a contar con grandes estrellas.

Así fue la celebración del 'Verdao', tras clasifcar a la final de la Copa Libertadores 2026. (Foto: Palmeiras)

Abel Fernando Moreira Ferreira, conocido en Sao Paulo simplemente como Abel, intentará en Montevideo ampliar la colección de trofeos que lo ha catapultado como un entrenador de referencia en Sudamérica.

Y a la vez pretende pasar el mal trago del Brasileirão, que por segunda temporada consecutiva quedó en manos del Flamengo, su gran adversario de la última década.

- Hombre de récords -

Cuando Ferreira fue contratado hace seis años por el Verdão, era difícil imaginar su impacto.

Tenía entonces un modesto currículum como entrenador, con pasos por el Braga en Portugal (2016-2019) y el PAOK Salónica en Grecia (2019-2020), sin títulos.

Comenzó su trayectoria en los banquillos en las categorías base del Sporting de Lisboa, poco después de que las lesiones lo obligaran a retirarse como futbolista a los 32 años.

Hoy, con 11 títulos, incluidas las Libertadores de 2020 y 2021, es el técnico más ganador en la historia centenaria del poderoso club de Sao Paulo.

Es la cabeza de la era dorada palmeirense, una gesta que ni siquiera lo ha podido proteger de las críticas de sus propios aficionados.

“No soy un ganador. He ganado y he perdido. Me considero un competidor”, declaró el martes tras el último partido previo a la final del sábado, en el que Palmeiras cayó 3-0 ante Chapecoense con una alineación alternativa.

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Si gana, Ferreira sería el tercer técnico tricampeón de la Libertadores.

Carlos Bianchi tiene cuatro títulos, uno con Vélez Sarsfield (1994) y tres con Boca Juniors (2000, 2001 y 2003), y el fallecido Osvaldo Zubeldía se llevó tres coronas consecutivas con Estudiantes (1968, 1969 y 1970).

Es el estratega con más tiempo en su cargo en Brasil, donde los técnicos son muy vulnerables ante la enfermedad del éxito de la que habla Ferreira.

- “No soy santo” -

Con su volátil temperamento, el europeo ha recibido 15 tarjetas rojas desde que comanda el Palmeiras. Este año cumplió una decena de partidos de suspensión.

“Nunca en la historia del campeonato brasileño un entrenador ha sido tan castigado”, aunque “no estoy diciendo que soy santo”, sostuvo.

En un arranque de frustración, por ejemplo, pateó a pie de campo un micrófono del equipo de transmisión de un partido.

A lo largo de más de 400 partidos, ha dejado críticas para todos: árbitros, dirigentes, periodistas y los propios aficionados, lo que analistas consideran un modo de atraer la presión en torno a sí y, de esa manera, liberar a sus jugadores.

“No administro el Palmeiras según la opinión de los fans”, lo defendió la presidenta del club, Leila Pereira, quien le renovó el contrato hasta diciembre de 2027.

Fan del videojuego Football Manager, al portugués le gusta controlarlo todo. Ha aplicado tecnología de neurociencia y realidad virtual para impulsar el juego de su club, campeón de la liga en 2022 y 2023.

Pese a contar con figuras como el colombiano Jhon Arias, fichado esta temporada por 25 millones de euros desde el Wolverhampton, Ferreira dio alas en los últimos años a talentos jóvenes que luego fueron vendidos por millones a Europa: Endrick, Estêvão o Allan.

En esa línea, nuevos canteranos como el lateral Arthur Gabriel o el atacante Heittor siguen abriéndose paso.

“Es un Palmeiras con presente y con futuro”, saca pecho Ferreira.