El martes 29 de noviembre del 2025 se disputará la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre los brasileños Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental “U” de Lima. Como parte de los preparativos, la CONMEBOL ha anunciado hoy la preventa exclusiva de entradas para este gran evento continental.

La preventa arranca este viernes 31 de octubre a las 16:00 horas (hora de Perú) y estará habilitada hasta el miércoles 5 de noviembre. Esta fase de venta está destinada únicamente a los clientes de la tarjeta de crédito Mastercard emitida por BBVA Perú, quien patrocina la competencia.

Los aficionados podrán adquirir hasta cuatro boletos por usuario, que deberán corresponder a la tribuna elegida en el registro previo realizado entre el lunes 27 y el miércoles 30 de octubre.

El anuncio también remarca que, en los próximos días, la CONMEBOL informará sobre la venta de entradas dedicada específicamente a los hinchas de los equipos finalistas.

Internamente, este punto cobra relevancia dado que ambos clubes son brasileños y surgió la posibilidad de que la final se jugara en Brasil, tras una declaración del presidente de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abierto a la idea si los clubes lo deseaban.

