El martes 29 de noviembre del 2025 se disputará la gran final de la Copa Libertadores 2025 entre los brasileños Flamengo y Palmeiras en el Estadio Monumental “U” de Lima. Como parte de los preparativos, la CONMEBOL ha anunciado hoy la preventa exclusiva de entradas para este gran evento continental.
LEE TAMBIÉN: Álvaro Barco sobre continuidad de Jairo Vélez: “Es hincha de la ‘U’ y vamos a hacer todo el esfuerzo por él” | VIDEO
La preventa arranca este viernes 31 de octubre a las 16:00 horas (hora de Perú) y estará habilitada hasta el miércoles 5 de noviembre. Esta fase de venta está destinada únicamente a los clientes de la tarjeta de crédito Mastercard emitida por BBVA Perú, quien patrocina la competencia.
Los aficionados podrán adquirir hasta cuatro boletos por usuario, que deberán corresponder a la tribuna elegida en el registro previo realizado entre el lunes 27 y el miércoles 30 de octubre.
El anuncio también remarca que, en los próximos días, la CONMEBOL informará sobre la venta de entradas dedicada específicamente a los hinchas de los equipos finalistas.
Internamente, este punto cobra relevancia dado que ambos clubes son brasileños y surgió la posibilidad de que la final se jugara en Brasil, tras una declaración del presidente de la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) abierto a la idea si los clubes lo deseaban.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.