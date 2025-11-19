El delantero brasileño Pedro sufrió una lesión muscular durante una sesión de prácticas, informó este miércoles el Flamengo, por lo que se perderá la final de la Copa Libertadores contra el Palmeiras, el 29 de noviembre en Lima.

Exámenes médicos revelaron este miércoles “una lesión muscular en el muslo izquierdo”, explicó el club de Rio de Janeiro en una nota de prensa, sin precisar el tiempo de baja de su 9.

El martes, el jugador de 28 años había sentido “dolores musculares durante un entrenamiento” y “tuvo que dejar la actividad”, apuntó el Flamengo.

“Los partidos que se avecinan son mucho más importantes que mi ausencia en esta recta final”, publicó Pedro en redes sociales, en un mensaje dirigido a la afición del Fla.

“Estaré donde estuve gran parte de mi vida: en la torcida junto a ustedes”, añadió.

La semana pasada, el atacante había retornado a los entrenamientos del Flamengo en su proceso de rehabilitación por una fractura en el antebrazo derecho.

Pedro ha sumado 12 goles y seis asistencias en 21 partidos jugados esta temporada en el Brasileirão, cuyo título su club disputa con el Palmeiras, y dos tantos en 10 presentaciones en la Libertadores.

